Pasó desapercibida pero es una joya: la película de Netflix que es historia del cine

Si la tendencia de los estrenos del mundo del streaming, ya puede resultar per se un tanto agobiante de seguir por parte de los espectadores. Este estrés por estar siempre actualizado en el mar de los contenidos audiovisuales crece todavía más en la temporada final del circuito de premios. Así, en las últimas semanas no han sido pocas las plataformas que han ido actualizando sus catálogos con algunas de las propuestas más llamativas de galas como los Goya o los Oscar 2025. Pero justamente para huir de ese consumo sinsentido de historias, hoy traemos una recomendación que es una joya. Una película del abanico de producciones de Netflix que pasó bastante desapercibida en su momento, aunque hoy se erige como una opción ligera, romántica y con sobre todo, un reparto de auténtico lujo.

No, no nos referimos ni a Pretty Woman, Moulin Rogue, Grease o Ghost. Todos estos largometrajes fueron auténticos éxitos incontestables del género fuera de toda duda. La irresistible sugerencia que hoy traemos no es otra que la de ¿Conoces a Joe Black? Valga decir que en realidad este drama fantástico no es un filme producido originalmente por la compañía que lidera Ted Sarandos. Estrenada en 1998, el realizador estadounidense Martin Brest nos brindó esta adaptación de la obra del dramaturgo italiano Alberto Casella, la cual ya fue adaptada en 1934 bajo el clásico de la Paramount Pictures, La muerte de vacaciones. ¿Conoces a Joe Black? intentó ser un nuevo éxito comercial para Brest, quien seis años antes había logrado cuatro nominaciones a los Oscar por Esencia de mujer y una taquilla de 134 millones de dólares. Sin embargo y a pesar de lograr un rédito de 142 millones de dólares en el box office, la adaptación del relato de Casella tuvo un presupuesto excesivamente abultado de 90 millones que no permitió obtener beneficios a la Universal Pictures.

No será porque el equipo del que se había rodeado Brest no fuese ciertamente encomiable. Esta joya en forma de película que sólo está disponible en Netflix tuvo al 14 veces nominado a las estatuillas doradas, Thomas Newman (American Beauty, Cadena perpetua) y en la fotografía al mexicano Emmanuel Lubezki, quien posteriormente ganaría tres premios Oscar en su campo por su maestría con la luz en Gravity, Birdman y El renacido.

Joya escondida: la película de Netflix

La sinopsis de ¿Conoces a Joe Black? es la siguiente: «William Parrish es un poderoso magnate cuya vida se ve alterada por la llegada de un enigmático joven llamado Joe Black. Dicho misterioso personaje es, en realidad, la personificación de la muerte y tiene una misión que cumplir».

Como toda joya escondida y como película de Netflix que no obedece a los criterios de novedad dentro del estudio californiano, ¿Conoces a Joe Black? lleva tiempo oscilando en el catálogo con grandes datos de visualizaciones para sus suscriptores. Situación completamente común si tenemos en cuenta la ristra de estrellas que aparecen en el reparto. Desde el protagonismo absoluto de Brad Pitt, hasta el personaje de Parrish, interpretado por Anthony Hopkins. Completando el elenco tenemos a Claire Forlani (Crueles intenciones), Jake Weber (El amanecer de los muertos), Marcia Gay Harden (Muerte entre las flores) y Jeffrey Tambor (Resacón en Las Vegas).

Por aquel entonces, Pitt ya le había demostrado a Hollywood que podía ser mucho más que una cara bonita. En 1995 recibió su primera nominación al Oscar por 12 monos y ese mismo año participó en la increíble Seven. Por el camino todavía tendría varios tropiezos dentro del género como The mexican, pero fue encarrilando su carrera con producciones cada vez más serias y con aspiraciones solemnes que le permitiesen caminar por la alfombra roja.

¿Qué dijo la crítica?

Con unos integrantes en el equipo tan llamativos, todo el mundo tenía una expectativas muy altas puestas en ¿Conoces a Joe Black? No obstante, la crítica especializada machacó el trabajo de todos sus integrantes, convirtiendo al trabajo de Brest en una suerte de filme paródico. De hecho llegó a estar nominada a los Premios Razzie (los anti-Oscar) a peor Remake o secuela. Pasando así a engrosar esa larga lista de títulos que son desplazados por la prensa especializada, pero que el público termina acogiendo con cariño y por qué no decirlo, cierto placer culpable. Algo palpable en su nota media de 6,3/10 en Filmaffinity.

Con sus tres horas de duración, toda esta serie de virtudes no hacen más que encajar a la perfección con el suscriptor medio de Netflix.