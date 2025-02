La banda sonora de ‘Dune 2’ triunfa en los Grammy: su música no está nominada en los Oscar 2025

Resulta bastante irónico que sean los últimos premios Grammy quienes hayan tenido que entrar a corregir una de las mayores injusticias cometidas por la próxima edición de los Oscar. Y es que hace algunas horas hemos podido saber que la música de Dune 2 se ha consagrado en los galardones que reconocen lo mejor de la escena musical. La continuación de las andanzas de Paul Atreides por Arrakis se ha llevado la consideración a la Mejor banda sonora para un medio visual, lo que ha despertado otra vez la incomprensión de los fans con la decisión de la Academia en vetar la opción de que Hans Zimmer pudiese optar a otra nominación en la alfombra roja.

Tan pronto como se anunció el premio, las redes no se cortaron en compartir la noticia asegurando que los Grammy estaban tratando a Dune 2, bastante mejor que los Oscar de 2025. Para la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias, el apartado melódico del filme dirigido por Denis Villeneuve superó con creces a las demás rivales nominadas; American Fiction, Rivales, El color púrpura y la serie Shôgun. Totalmente lo contrario a lo decidido por los académicos en la que será la 97ª edición de las estatuillas doradas, donde si tuvieron su cupo The Brutalist, Emilia Pérez, Robot Salvaje, Cónclave y Wicked. Determinación que en realidad no tiene que ver directamente con la calidad del trabajo del compositor alemán, sino porque no era posible su nominación dentro de los términos de elegibilidad que rigen en la actualidad la ceremonia más relevante del séptimo arte. Un parámetro de las bases que enuncia lo siguiente: «En casos como secuelas y franquicias de cualquier medio, la partitura no debe utilizar más del 20% de temas preexistentes y música prestada de partituras anteriores de la franquicia».

Por supuesto y siendo una evolución consecuente de una dilogía, el material de Hans Zimmer sobrepasaba esas exigencias, por lo que ha terminado resultando tremendamente llamativo su ausencia dentro de la categoría. De hecho, no es la única decepción de los fans del filme con la Academia, pues Dune 2 sólo ha logrado cinco nominaciones a los Oscar. Cinco menos que las que obtuvo su antecesora. Una primera entrega que en términos de cantidad fue la cinta más premiada de su año, llegando a obtener seis premios Oscar. La rebelión del heredero de los Atreides en Dune tiene opciones en las categorías de mejor fotografía, diseño de producción, sonido, efectos especiales y Mejor película. Una ristra de candidaturas que no han tenido en cuenta el desempeño de Zimmer, pero tampoco la dirección de Villeneuve.

Villeneuve no entiende la decisión

Al igual que Josh Brolin aseguró que dejaría la profesión si la Academia no metía al cineasta canadiense en las quinielas de mejor director. Este defendió a capa y espada del mismo modo, la labor de su compositor estrella. Por ello a principios de año, reclamó más atención a su labor en una entrevista en la que aseguraba que Zimmer había sido su «aliado más cercano» desde el primer día de grabación.

«Estoy totalmente en contra de la decisión de la Academia de excluir a Hans (Zimmer), sinceramente, porque su música es una de las mejores bandas sonoras del año. No suelo usar la palabra ‘genio’ a menudo, pero Hans es uno», le contaba Villeneuve a Slash Film. las posibilidades de Dune 2 este año son muy reducidas, sobre todo teniendo en cuenta que en el apartado técnico cuenta con una rival como Wicked.

¿Dónde podemos ver ‘Dune 2’?

Tras una taquilla de 714 millones de dólares en todo el mundo, Dune 2 está disponible en las plataformas de Max y Movistar + bajo suscripción. También la podemos encontrar vía alquiler en Apple TV +, Filmin, Rakuten TV y Prime Video.

La sinopsis oficial de Dune: Parte 2 es la siguiente: «Tras lo sucesos de la primera parte acontecidos en el planeta Arrakis, el joven Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse el mesías, mientras intenta evitar el horrible futuro que ha presenciado. Una Guerra Santa en su nombre que se extenderá por todo el universo conocido».

La tercera parte recibirá el nombre de Dune: Mesías y llegará presumiblemente en 2026 a los cines. Mientras tanto, podremos seguir disfrutando del talento del compositor en la miniserie de El señor de las moscas, como en el blockbuster F1 que Brad Pitt estrenará el 27 de junio de 2025.