Nuevo vistazo a Namor, el nuevo superhéroe que aparecerá en ‘Black Panther: Wakanda forever’

Parece completamente indisoluble pensar en Black Panther: Wakanda forever sin que lo primero que se venga a la mente sea Chadwick Boseman. El intérprete falleció hace dos años, dejando huérfano a uno de los superhéroes más aplaudidos del cine. Precisamente dada su relevancia, Marvel no ha querido aventurarse hacia una sustitución y considera, según las palabras del propio Kevin Feige que todavía es “demasiado pronto” para ese remplazo. Un hecho imborrable que por otro lado, deja ese vacío protagónico repartido entre viejos y nuevos personajes. Entre los rostros que debutarán en el regreso a Wakanda, el más relevante es el de Namor, el príncipe de Atlantis al que gracias a Empire hemos podido ver en una nueva imagen.

El actor que interpretará a este poderoso personaje es Tenoch Huerta. El mexicano es conocido por su papel en Narcos o la película Spectre y más recientemente en la franquicia de terror con La Purga: Infinita. Su salto al UCM viene dado por ese acercamiento en el cine del líder de la nación submarina a la cultura mesoamericana, una decisión que justifica y explica a la perfección el viraje del rol hacia la búsqueda de un intérprete latinoamericano. En los cómics, Namor comenzó siendo un enemigo, ya con no siente ninguna simpatía por los habitantes de la superficie, ni mucho menos hacia Wakanda. Una tierra que está en peligro, como ya nos adelantó el tráiler mostrado en la Comic-Con de San Diego.

A new age of Wakanda is dawning. Introducing Empire's world-exclusive Black Panther: #WakandaForever issue – speaking to Ryan Coogler and his cast about their impossible sequel. On sale Thurs 29 Sept.

