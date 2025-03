La nueva película de ‘Street Fighter’ ya no está en los planes de Sony: ¿se ha cancelado el proyecto?

Cualquiera que haya estado pendiente de las principales novedades fílmicas y series de televisión de los últimos años sabe que la actualidad audiovisual vive, una especie de etapa dorada en la adaptación de las narrativas del mundo de las consolas. Encontrando una tendencia exitosa donde otrora, Hollywood fracasaba estrepitosamente. Pero incluso en un escenario ideal en el que títulos como The Last Of Us, Fallout o Super Mario Bros triunfan fuera de sus formatos de la gamificación, hemos encontrado fiascos tremendos a la altura de Borderlands. Decepciones que abarcan también, las propias dudas de la preproducción de los proyectos. Y, ese precisamente ha sido el caso de la nueva película de Street Fighter que Sony Pictures parece haber apartado de su calendario de estrenos.

La creación de Capcom es con permiso de Dead or alive o Tekken, la saga de lucha más famosa del terreno de las consolas. No obstante, ni siquiera esa mitificada condición le ha servido para no caer en las tan a menudo complicadas condiciones que la producción ejecutiva le impone al apartado artístico de los largometrajes. Porque a pesar de tener hasta una fecha marcada en el calendario, a la major nipona no le ha temblado el pulso a la hora de borrarla de un plumazo de su estrategia comercial para 2026. En un principio, la nueva película de Street Fighter iba a ser una adaptación de acción real que partía, además del propio interés genuino de la licencia, de dos portentosos nombres tras las cámaras: el dúo de cineastas, Danny y Michael Philippou.

Estos dos jóvenes directores australianos debutaron en 2022 con la estimulante Háblame. Sin embargo, el pasado verano se desentendieron del blockbuster, argumentando unos problemas de agenda relacionados con el desarrollo de sus cintas futuras. Por un lado Devuélvemela, la última colaboración con A24 y por otro, la segunda parte de Háblame que está programada para llegar a las salas el próximo año. Es entonces cuando hace algunas semanas entró en la ecuación Kitao Sakurai. El realizador japonés encargado de sustituir a los de Adelaida no posee tampoco una gran trayectoria comercial, habiendo sido participe en la dirección reciente de otra adaptación videojueguil, la serie de peacock Twisted Metal. Con dicha elección parecía que el rumbo de la producción se retomaba, pero los posibles cambios con la orientación dramática del proyecto parecen tan grandes que en la productora nipona ya no pueden garantizar ni siquiera su estreno inicialmente marcado para marzo del 2026.

La nueva película de ‘Street Fighter’

Los fans no pueden estar demasiado contentos con la noticia, pero sacando un punto positivo de las nuevas informaciones que nos llegan desde los medios norteamericanos, la nueva película de Street Fighter no está por el momento cancelada del todo. Desgraciadamente, sí que necesitarán una pausa severa para reajustar el futuro de la propuesta y atender a las necesidades que marque tanto el estudio como el nuevo nombre a los mandos de la narración.

Los primeros en informar de la nueva fueron las fuentes del ScreenRant, mientras la compañía ni siquiera ha emitido un comunicado en el que expliquen los motivos oficiales de haber dejado sin fecha a su futura licencia comercial. El caso nos recuerda un poco a otros proyectos del pasado, como los problemas de desarrollo que tuvo la anteriormente mencionada Borderlands, como el spin-off de John Wick, Ballerina. Tendremos que estar atentos para saber, si antes de verano, se comunica alguna novedad que sirva como salvavidas a los inminentes rumores de cancelación. De ser así, el videojuego de Capcom demostraría ser un producto un tanto maldito, pues ninguna de sus incursiones en la gran pantalla han resultado del agrado de los fans.

La saga de Street Fighter concentra hasta 42 videojuegos en las diferentes plataformas, teniendo crossover tan exitosos como Capcom vs. Marvel. Creado oficialmente en 1987, los títulos de la marca han vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo. Aunque sus adaptaciones audiovisuales no han estado por así decirlo, a la altura de su repercusión virtual en consolas y máquinas recreativas. Street Fighter: La última batalla (1994) está considerada como una de las peores versiones fílmicas del género y Street Fighter : la leyenda (2009) fue todavía incluso peor que su antecesora (sí, es posible). Los inicios de la nueva película de Street Fighter no auguran nada bueno, pero quizás al proyecto hasta le viene bien en cierto sentido rebajar al mínimo cualquier expectativa.

Las futuras películas de videojuegos

Mientras esperamos la llegada de Street Fighter a los cines, otras tantas IP sí que tendrán su estreno este mismo 2025. Una película de Minecraft llegará el próximo 4 de abril, mientras que el 14 del mismo mes aterrizará en Max, la segunda temporada de The Last of Us. El punto de la moda alcanza también el terreno de las secuelas, con el estreno de Mortal Kombat 2 el 24 de octubre y la tercera parte de Angry Birds, todavía sin una fecha fijada.