La nueva película de Jennifer Lawrence tiene fecha de estreno en Apple TV +

Causeway es el nuevo proyecto con el que Jennifer Lawrence se estrena en la plataforma de Apple TV +. No es la primera vez que la ganadora del Oscar a mejor actriz se apunta a la moda del streaming, ya que el año pasado protagonizó junto a Leonardo DiCaprio, No mires arriba. La cinta de Netflix dividió a la crítica pero enalteció la figura de Lawrence, la cual no parece perder para nada la forma. Según Variety, este drama llegará a la plataforma el próximo 4 de noviembre.

Antes de su llegada al mercado de la pequeña pantalla, Causeway se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Toronto. En el certamen, son varios los títulos que se podrán ver antes del aterrizaje en el servicio de video bajo demanda, como Wonder de Florence Pugh. La película de la protagonista de Joy contará el regreso de una soldado que está adaptándose a su hogar en Nueva Orleans. Causeway está producida por Apple, pero también por el prestigioso sello cinematográfico A24 y por la propia Lawrence. La asociación de la empresa de la manzana con la intérprete no terminará con este drama posbélico, sino que Lawrence volverá a trabajar con Adam McKay en Bad Blood, un largometraje sobre la magnate de la tecnología de la salud que fundó Theranos, Elizabeth Holmes. Un proyecto nacido del libro ganador del premio Pullitzer John Carreyrou. Finalmente, Holmes fue condenada por defraudar a los inversores a principios de este año, asegurando los fiscales que mintió a sabiendas sobre la tecnología que según ella, podía detectar enfermedades con unas pocas gotas de sangre.

Causeway está dirigida por Lila Neugebauer, una directora que se estrena en el formato película, después de dirigir varios capítulos de series como Room 104, La asistenta o La vida sexual de las universitarias. El guion corre a cargo de Luke Goebel, Ottessa Moshfegh y Elizabeth Sanders, siendo los tres debutantes en su campo. Junto a Lawrence, el reparto se completa con Brian Tyre Henry, Jayne Houdyshell, Linda Emond, Russell Harvard y Stephen McKinley Henderson.

Además de todos los proyectos mencionados anteriormente, la estrella de Hollywood protagonizará Mob Girl. La novena película del elogiado cineasta italiano Paolo Sorrentino. Este drama está basado en el libro escrito por Teresa Carpenter, que en España se llamó La chica de la mafia.