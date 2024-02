El momento más emotivo de los BAFTA 2024: Michael J. Fox y el triunfo de ‘Oppenheimer’

Ayer se celebraron los BAFTA 2024, el máximo reconocimiento que otorga la Academia británica de cine a las películas más importantes del año. Un certamen que siempre cae en el calendario cerca de los Oscar, siendo un buen termómetro final para ir fijando el absoluto favoritismo de algunas categorías. Y claro, como en toda gala que se precie, no podían faltar los momentos emotivos. Especialmente el que coronaba a Oppenheimer como el mejor largometraje de la noche, tras el ejercicio de resiliencia de un Michael J. Fox que aguantó de pie toda su presentación, a pesar de padecer párkinson desde los 29 años.

El actor de Regreso al futuro siempre será recordado por su personaje de Marty McFly, pero también por ser uno de los símbolos mediáticos de la terrible enfermedad. Una dolencia degenerativa que, según la Sociedad Española de Neurología, presenta 10.000 nuevos casos cada año sólo en nuestro país. J. Fox, se encontraba en esta edición de los BAFTA porque su reciente participación en La vida de Michael J.Fox, estaba nominado en la categoría de Mejor documental. Al final, la consideración terminó llevándosela 20 días en Mariúpol, pero seguramente el premio para el actor de 62 años fue la tremenda ovación que recibió al levantarse de su silla de ruedas para comenzar su discurso de presentación:

Michael J. Fox has battled Parkinson’s disease since 1991. He started a foundation to find a cure and has raised $2 billion for research

He received a standing ovation after a surprise appearance at the BAFTAs. Absolute legend ❤️

pic.twitter.com/wzjI2FzZQo

— LADbible (@ladbible) February 19, 2024