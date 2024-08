La miniserie de Netflix con una temporada que tienes que ver si te gustó ‘Interstellar’

Las películas y series de ciencia ficción son las preferidas de muchos usuarios de las plataformas de streaming. Una de las que ha gustado más a los amantes del género es Interestellar y si eres uno de sus adeptos, te recomendamos que veas la miniserie alemana La señal. Una original ficción que desde que se estrenó en Netflix en marzo de 2024 ha ido poco a poco ganando a los usuarios de la plataforma de streaming. Una miniserie del director alemán Sebastian Hilger que solo cuenta con cuatro episodios de unos 60 minutos de duración. La señal cuenta la historia de Paula, una astronauta alemana enviada al espacio por Benisha Mudhi, una millonaria que está intentando encontrar la forma de evitar la muerte y cambiar el destino de la humanidad. Una vez en la misión espacial, Paula descubre una señal en el punto muerto de la tierra, en donde una voz sale de las entrañas del espacio.

Esta miniserie alemana desarrollada por Nadine Gottmann, Sebastian Hilger y Kim Zimmermann se rodó en 2022 en los estudios Bavaria de Geiselgasteig, en los de Penzing. en la ciudad de Leipzig y en Marruecos. La señal es una original serie de ciencia ficción que ha sorprendido a muchos de los usuarios de Netflix por su compleja trama y la interpretación de los personajes. Aunque hay que reconocer que hay algunos aspectos de la historia que no tienen una explicación clara al final de la serie, sigue siendo una apuesta interesante para los que disfrutan con la ciencia ficción.

¿Qué ocurre en la miniserie La señal de Netflix?

Mientras Paula se encuentra en esa misión secreta de la que su familia no sabe nada, su marido Sven y su hija Charlie creen que está volando a Alemania para volver a casa y la esperan en el aeropuerto durante horas. Para su sorpresa el avión no llega y parece que se lo ha tragado la tierra. Según los medios de comunicación el avión se ha estrellado en el océano Atlántico cerca de Irlanda y no se sabe lo que ha pasado con Paula.

La serie La señal se mueve en estas dos tramas: la misión secreta de Paula en el espacio y el sufrimiento de su familia al pensar que ha fallecido. Mientras Sven intenta proteger a su hija para que no descubra lo que está sucediendo, él descubre Paula le ha dejado una pista que debe seguir para averiguar dónde está su esposa. El problema es que cuanto más consigue averiguar, más aumenta el su inquietud al pensar que hay algo que amenaza al mundo entero.

Sven se da cuenta de que Paula descubrió algo extraño en la oscuridad del espacio. Poco a poco la serie nos va desvelando que el mensaje que escuchó Paula era un saludo, una especie “hola” pronunciado por una voz similar a la de un niño. El problema es que las antenas del satélite recibieron la señal desde un punto en donde la comunicación con el planeta Tierra era imposible, por lo que su emisor también se encontraba en el espacio y estaba imitando una forma de lenguaje humano.

¿Quién intentó contactar con Paula y para qué? ¿Existe en el espacio algún tipo de ser vivo que también hable como los humanos o solamente es capaz de imitar nuestro lenguaje? Paula y Sven se encontrarán dentro de un gran misterio que los dos tendrán que resolver por el bien de la humanidad y de su familia.

El reparto de esta misteriosa serie

La actriz Peri Baumeister da vida a la astronauta alemana enviada al espacio para esa complicada misión en la serie La señal y el actor Hadi Khanjanpour a Hadi Hiraj, su compañero a bordo. La actriz Sheeba Chaddha interpreta el papel de Benisha Mudhi, la millonaria que intenta encontrar la forma de evitar la muerte y la actriz Katharina Schüttler a Nora, su asistente.

El actor Florian David Fitz interpreta el papel de Sven, el atribulado marido de Paula, y Yuna Bennett el de su hija Charlie. Además en el reparto de esta serie de misterio y suspense están los actores Hadi Khanjanpour como Hadi Hiraj, Meret Becker como Friederike, Uwe Preuss como Rainer, Eva Mannschott como Ellen, Nilam Farooq como Mira, Seumas F. Sargent como Jake Mitchell y Katharina Thalbach como Die Moonwatcherin. En el reparto también están los actores Tim Seyfi, Marc Ben Puch, Michael Kranz y Enzo Leonardo Mandara.

La serie La señal es una de las apuestas de la plataforma de streaming Netflix por el género de ciencia ficción. Además de esta serie en Netflix se pueden ver otras interesantes ficciones como El problema de los tres cuerpos, El proyecto Adam, El Hoyo, No mires arriba, Aniquilación, Rebel Moon o Dejar el mundo atrás, entre otras muchas. No te pierdas una de las series que triunfa este año en Netflix.