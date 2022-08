Martin Freeman se une a la película de terror ‘Queen Of Bones’

Martin Freeman se acaba de unir a Jacob Tremblay y a Taylor Schilling para protagonizar el próximo título de terror Queen of Bones. La producción comenzó recientemente en Canadá y estará ambientada en los años 30, dentro del condado de Oregón.

Queen of Bones cuenta, según Deadline, la historia de dos hermanos llamados Lily y Sam, que estarán interpretados respectivamente por Butters y Tremblay. Este dúo vive con su padre viudo Malcom, al que da vida Freeman. La familia pasa sus días en una granja remota y, mientras revisan el sótano de su hogar, los dos hermanos encuentran un viejo libro de hechizos islandés, relacionado con las misteriosas y oscuras fuerzas del bosque que les rodean y también, con el fallecimiento de su madre. Los dos jóvenes intentarán averiguar la verdad que rodea a su padre y a su nueva pareja Ida May (Schilling). Robert Budreau será el director de la cinta, adaptando el guion escrito de Michael Burgner. El cineasta volverá a asociarse con Productivity Media, compañía con la que Budreau ya trabajó en Delia’s Gone, Stockholm y Born to Be Blue.

Budreau mostró su entusiasmo al poder colaborar con este reparto y con seguir contando con el sello para contar sus historias: “Estoy encantado de trabajar con un elenco tan estelar para dar vida a este increíble guion de terror popular en la era de la Gran Depresión. Y estoy igualmente emocionado de colaborar con Appian Way y mis socios anteriores en Productivity Media”. Por otra parte, el productor William G. Santor también proporcionó una cita sobre el propio realizador: “Estamos muy contentos de estar de vuelta en el negocio con Robert como director en otra película para Productivity Media. Tiene una gran voz creativa y estamos encantados de estar en este viaje con él y nuestros socios galardonados y colaborativos de Appian Way”.

A Tremblay lo conocemos sobre todo por su papel en La habitación, pero recientemente ha puesto su voz al protagonista de Luca y ha aparecido en diversas producciones como Doctor Sueño y The Predator. Schilling es reconocida por haber participado en Argo y Orange is the New Black. Recientemente la hemos podido disfrutar de igual forma con su papel de Erica Boyer en Pam & Tommy. Martin Freeman destacó en su rol de Watson en el show televisivo de la BBC, Sherlock. La trilogía del Hobbit fue su primera incursión en el cine comercial y el próximo 11 de noviembre, regresará a Marvel para la secuela de Black Panther, Wakanda Forever.