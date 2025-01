Locura en Netflix: ya hay fecha para el estreno de la última temporada de la serie que rompió todos los esquemas

La serie You se ha convertido en una de las ficciones de suspense que ha tenido más éxito en Netflix desde su estreno en 2018. Todos recordamos el inquietante comienzo de esta serie y la imagen de ese siniestro Joe Goldberg en su librería de Nueva York cuando se enamora de la joven Guinevere Beck de la que poco a poco se va obsesionando con ella de una forma extremadamente tóxica. La pobre Guinevere acabó en esa jaula de cristal en la que esconde a sus víctimas en el sótano de la librería. Tras ese brillante comienzo, Netflix fue estrenando otras tres intensas temporadas en las que ha ocurrido de todo: nuevas personalidades para Joe, otras mujeres con las que se obsesiona, nuevos personajes y mucho suspense. La buena noticia para los adictos a esta serie es que por fin Netflix ha anunciado la fecha de estreno de la quinta temporada que será el próximo 24 de abril.

La despedida de la serie con esta cuarta y última temporada promete mucho suspense, un poco de misterio y algún que otro susto. Por lo que hemos visto en un primer tráiler, todo apunta a que en esta temporada final la serie You volverá a sus comienzos y a esa librería siniestra en la que conocimos Joe Goldberg. Este siniestro personaje cuya interpretación borda el actor Penn Badgley vuelve a ser el narrador y él mismo cuenta en el tráiler que tiene que volver a ese lugar en el que esta historia comenzó y donde promete poner fin a toda la locura que ha sucedido en los últimos años.

El rodaje de la quinta temporada empezó a finales de marzo de 2024 en la ciudad de Nueva York​ y terminó a mediados de agosto del año pasado. Esta última entrega de la serie se iba a estrenar en 2024, pero se ha tenido que retrasar por la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos de 2023 como otras muchas producciones. En cuanto a los cambios para esta temporada final, además de los nuevos actores, otra de las novedades es que la cocreadora de la serie, Sera Gamble, dejó el cargo de showrunner y fue reemplazada por Michael Foley y Justin W. Lo. Esto no ha supuesto ningún cambio en el estilo de esta serie que desde el principio mantiene al espectador pegado al sillón en cada uno de sus episodios.

¿Qué va a ocurrir en la última temporada de You en Netflix?

El 24 de abril se podrán ver los diez nuevos episodios de la quinta y última temporada de You, ya que esta vez la plataforma de streaming Netflix no la va a dividir en dos partes. Como ya hemos comentado en el tráiler se dan algunas pistas como que Joe Goldberg volverá a esa librería en la que trabajó en la primera temporada y a su verdadera identidad. «De vuelta a donde empezó todo. El final asesino de YOU llegará a Netflix el 24 de abril de 2025», se indica en el propio tráiler.

Hay que tener en cuenta de que en estas tres temporadas ha cambiado de nombre, de ciudad y hasta de país para ocultar sus crímenes y evitar ser detenido. Ahora en la última temporada Joe ya está listo para una batalla final en Nueva York y en esa caja de cristal en la que mantuvo retenidas a muchas de sus víctimas. Joe tendrá que luchar contra sus propios demonios e intentar conseguir de una vez por todas a esa persona que represente todo lo que él quiere. La vida de Joe estará en juego esta temporada y una víctima más se convertirá en su nueva obsesión.

El reparto de la quinta temporada de esta serie de suspense

Como durante todas las entregas de esta serie el protagonista es Penn Badgley que interpreta el papel del asesino en serie Joe Goldberg. También como actores principales están los actores Charlotte Ritchie como Kate Galvin, Madeline Brewer como Bronte, Anna Camp en el doble papel de Raegan and Maddie Lockwood y Griffin Matthews como Teddy Lockwood.

También estarán en esta quinta temporada los actores Natasha Behnam como Dominique, Pete Ploszek como Harrison, Tom Francis como Clayton y b como Phoenix. Además, se ha confirmado que estarán los actores Nava Mau como Marquez, Tati Gabrielle como Marienne Bellamy y Frankie DeMaio.

Aunque sea una pena despedirse de otra de las series con más éxito de Netflix, por fin podremos descubrir cuál es el final del siniestro Joe Goldberg. Y por lo que hemos visto en el tráiler que os colgamos a continuación Joe regresa después todo este tiempo a la ciudad de Nueva York y, aunque se siente listo para vivir por fin una buena vida, su oscuro pasado chocará con ese prometedor futuro.