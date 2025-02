Llega a Prime Video la serie que combina romance y zombies que te va a dejar pegado a la televisión

Si eres de los que disfrutas con las ficciones de zombies, no te puedes perder Newtopia, la nueva serie coreana de Prime Video. Una original serie que se estrenó el pasado 7 de febrero y que pretende dar un nuevo giro al género de los zombies combinando una acción trepidante con el romance y el humor. Esta serie coreana está protagonizada por Jisoo, a la que conocemos por formar parte del grupo musical Blackpink y el actor Park Jeong Min. Newtopia relata el viaje que una pareja tiene que hacer para reencontrarse en medio del caos que supone una epidemia zombie. Para lograr salvarse, su protagonista se une a un grupo de supervivientes que más tarde liderará. Una original serie que sorprende por su original trama y por la interpretación de sus protagonistas. Newtopia puede ser una buena opción para los aficionados a las series de zombies con una vuelta de tuerca.

Las ficciones de zombies siguen triunfando en las plataformas de streaming y, además de Newtopia, se pueden ver otras como The Walking Dead, Nación Z, The Walking Dead City, Zoombiverso o Black Summer. La originalidad de esta serie dirigida por Yoon Sung-hyun es que no se centra en ese terrible mundo invadido por muertos vivientes sino que intenta dar un toque de humor en los diálogos de sus protagonistas que que se enfrentan al caos sin perder su humanidad.

La serie Newtopia se ha estrenado, además de en Prime Video, también el 7 de febrero en la plataforma coreana Coupang Play y ha sido escrita por Han Ji-won y Ji Ho-jin y dirigida por Yoon Sung-hyun, conocido por su trabajo en Time to Hunt en 2020. Esta nueva serie coreana está basada en la novela homónima del autor Han Sang-woon y el guion ha sido escrito por Han Jin-won que también firmó el de Parásitos junto con Bong Joon-ho, y Ji Ho-jin. Newtopia puede ser una buena ficción para los que disfrutan con las series de zombies y sorprende por su combinación con el romance y su toque de humor.

¿Qué ocurre en la serie Newtopia?

La serie Newtopia se centra en el viaje de Lee Jae-yoon, al que da vida el actor Park Jeong-min, un recluta militar tardío, y Kang Young-joo, interpretada por Jisoo, una estudiante de primer año de secundaria. Lee Jae-yoon se ha alistado en el ejército a la edad de veintiséis años, lo que se considera un poco tarde, para poder encontrar un futuro en el mundo de la defensa.

Esta pareja, que no está pasando por el mejor momento de su relación, tiene una discusión y decide romper en un momento crítico ya que coincide con el inicio de un apocalipsis zombi. Park Jeong Min se une a un grupo de supervivencia y tendrá que utilizar su astucia y habilidades estratégicas para mantener a salvo a sus acompañantes. Separados tras su ruptura la enamorada pareja intentará todo para reencontrarse en una ciudad llena de zombies y sumida en el caos más absoluto.

Según la sinopsis oficial de Prime Video: «Tras haber comenzado su servicio militar obligatorio a una edad avanzada, Jae-yoon se enfrenta a la ansiedad por su futuro. Debido a los desafíos de estar separado de su novia Young-joo, tienen una ruptura repentina después de una discusión. Sin embargo, un brote de zombis se extiende por la ciudad, lo que obliga a Jae-yoon a asumir el liderazgo de su escuadrón».

El reparto de esta serie de zombies

El protagonista de Newtopia es el actor Park Jeong Min que da vida a conocido al recluta militar Lee Jae-yoon. Este actor es conocido por su trabajo en Hellbound, Miracle: Letters to the President o Smugglers, entre otras ficciones. Park Jeong Min ha obtenido el premio en la categoría de mejor nuevo actor tanto en los Premios Baeksang Arts Awards, como en los Blue Dragon Film Awards por Dongju: The Portrait of a Poet. También obtuvo un premio como mejor actor de reparto por su participación en Deliver Us From Evil.

En cuanto a Jisoo es una admirada cantante, actriz, modelo, bailarina y presentadora de televisión surcoreana, conocida sobre todo por ser miembro del grupo Blackpink. A la actriz la hemos visto en Snowdrop, The Producer y Arthdal Chronicles.

También en el reparto de esta serie están los actores JIm Sung-jae como Lee In-ho, un soldado de primera clase y sucesor de Jae-yoon, Hong Seo-hee como Oh Soo-jung, una empleada de una sala VIP que intenta proteger el hotel de los zombies, Tang Joon-sang como Sam-soo, un estudiante que ha suspendido por tres veces el examen de ingreso a la universidad, Lee Hak-joo como Sung Tae-sik/Alex, el director ejecutivo de la empresa de juegos Alex Entertainment, Kim Jun-han como Aaron Park, el gerente del hotel cercano a la vivienda de Jae-yoon, Kang Young-seok como Seo Jin-wook, un estudiante de último año de la universidad de Kang Young-ju o Kim Jung-jin como Hwang Kyung-sik, otro soldado de primera clase.