Josh Hartnett debutó en el cine con slashers de terror como Halloween H20: 20 años después y la cinta de Robert Rodriguez, The Faculty. Después fue uno de los actores que participaron en Las vírgenes suicidas, el debut detrás de las cámaras de Sofia Coppola. Sin embargo, la explosión de fama mundial le llegó tras coprotagonizar junto a Ben Affleck y Kate Beckinsale, el melodrama bélico Pearl Harbour. Un impacto mediático desmedido para el actor, que inevitablemente lo llevó a participar en producciones cada vez menos conocidas, hasta alejarse de la primera línea de la interpretación. Sin embargo, durante el 2021 parece que el actor ha recuperado cierta notoriedad, gracias a sus participaciones en Despierta la furia y Operación Fortune (que se estrenará el próximo 18 de marzo). Pero el punto que realmente que le podría devolver a ese rol de superestrella es ser la última incorporación a Oppenheimer, el proyecto biográfico sobre el padre de la bomba atómica, que Christopher Nolan está desarrollando junto a Universal Pictures.

No se sabe el papel que desempeñará Josh Hartnett en Oppenheimer, lo que si conocemos es la biográfica producción estará repleta de grandes nombres dentro de la industria: Rami Malek, Robert Downey Jr, Matt Damon y Cillian Murphy, quien pondrá el rostro del célebre físico. Por otro lado Emily Blunt encarnará a la esposa de Oppenheimer y Florence Pugh a Jean Tatlock, la miembro del partido comunitario que tuvo un romance con el protagonista. Por último Benny Safdie interpretará a Edward Teller, uno de los partícipes del proyecto Manhattan.

El guion corre a cargo del propio Nolan, quien se ha basado en la biografía de American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y Martin J. Sherwin. Oppenheimer será la primera película desde que el director de El caballero Oscuro abandonase Warner Bros, sin duda, descontento con la política de estreno simultáneo que llevaba a cabo la compañía. En cambio, con Universal tiene una exclusividad en la exhibición de 100 días, además de un periodo de bloque a cualquier otro posible estreno de la misma distribuidora con un margen de seis semanas. Está previsto que Oppenheimer llegue a los cines el próximo 21 de julio del 2023.