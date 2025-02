John Malkovich explica por qué durante años rechazó a Marvel: «Son películas bastante agotadoras»

A lo largo de varios años de hegemonía comercial, el cine de superhéroes se ha ganado varios defensores y detractores. Grandes cineastas como Martin Scorsese o Quentin Tarantino han dicho en más de una ocasión que esas narrativas no les resultan poco estimulantes a nivel autoral, mientras que otras figuras de la talla de Paul Thomas Anderson o la actriz Elizabeth Olsen, defendieron su presencia como parte de una rueda mecánica de producción que permite con ello, la existencia de filmes independientes. Por el camino de estas dos posturas ciertamente antagónicas, existen casos como el de John Malkovich. El actor estadounidense rechazó a Marvel en más de una ocasión en el pasado, pero ahora en pocos meses podremos verlo formando parte del elenco de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. No obstante, ¿qué es lo que ha cambiado para que el actor de Quemar después de leer haya aceptado participar en el reboot de la familia superheroica de Reed Richards?

A diferencia de otros compañeros de profesión, el rechazo a Marvel por parte de Malkovich no tiene que ver con un prejuicio artístico. Desde luego, el género tiene ejemplos claros de creatividad desbordante en títulos animados como Spider-Man: Cruzando el multiverso o en la propia épica espectacular de Vengadores: Endgame. Por eso, la distancia de la estrella con este tipo de producciones tiene un calado puramente laboral, implicando unas condiciones económicas que según él, no respondían de manera justa al esfuerzo que implican este tipo de proyectos. Aunque además, el valor de quién se sentaba en la silla de director era otro punto a favor para decantarse definitivamente por estos universos y conglomerados de series y películas.

Por lo que parece, los honorarios por fin le han parecido justos a Malkovich y también, la presencia del director Matt Shakman significó un punto clave para su incorporación al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Shakman y el dos veces nominado al Oscar colaboraron hace más de una década en el filme independiente Cut Bank.

El rechazo a Marvel

Mientras se encuentra en plena promoción de Opus, John Malkovich no quiso dejar pasar la ocasión de contar cómo había decidido unirse por fin al UCM. Después un rechazo a Marvel continuado en el tiempo, el intérprete estadounidense apareció casi por sorpresa en el primer tráiler de Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos, acompañando a otros grandes rostros de la producción que ya conocíamos; Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, entre otros.

«La razón por las que no las hice (antes) no tenía nada que ver con consideraciones artísticas», comenzaba explicándole el actor a la revista GQ. Instantes después, entró a desarrollar la idea de lo poco que le gustaban las firmas contractuales que se daban en este tipo de franquicias:

«No me gustaban en absoluto los acuerdos que hicieron. Estas películas son bastante agotadoras de hacer…si vas a estar colgado de una grúa frente a una pantalla verde durante seis meses, págame. Si no quieres pagarme, está bie, pero entonces no quiero hacerlo, porque prefiero estar en el escenario o dirigiendo una obra, o haciendo otra cosa». No es el primer intérprete que se queja de la abundancia de cromas (pantallas verdes) en dichas películas. Antes que él, perfiles como el de Christian Bale o Anthony Hopkins ya reflexionaron sobre lo complicado y poco estimulante que resultaba desempeñar su trabajo en un entorno tan hierático y artificial.

¿Qué papel interpreta Malkovich?

Aparte de la presencia de Galactus, si hay algo que ha llamado la atención del primer tráiler de Los Cuatro fantásticos: Primeros pasos, esa es la aparición de John Malkovich. La casa de las ideas todavía no lo ha confirmado, pero se especula con que dará vida a Ivan Kragoff, apodado en los cómics del estudio como el Fantasma Rojo.

En las viñetas, Kragoff representaba a un villano ruso bastante obsesionado con la familia superheroica, intentado en varias ocasiones replicar las condiciones que les habían otorgado sus poderes. Hasta el punto que lo consiguió, replicando las habilidades de algunos de ellos en su grupo de simios. Tendremos que esperar a la llegada de algún nuevo adelanto para conocer de verdad, la identidad del personaje de Malkovich.

Los Cuatro fantásticos: Primeros pasos llegará a las salas de cine el próximo 25 de julio. Antes, el UCM estrenará Thunderbolts, el pasado 30 de abril.