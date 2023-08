Jessica Chastain quiere una secuela de ‘El año más violento’

La ganadora del Oscar, Jessica Chastain, sigue esperando con muchas ganas que Hollywood le ofrezca la oportunidad de protagonizar una secuela de El año más violento. Un drama criminal en el que compartió reparto con Oscar Isaac y que estuvo dirigido por el nominado a la estatuilla por mejor guion original, J.C. Chandor.

El filme estrenado en 2014, no obtuvo una gran repercusión en la taquilla, pero sí que consiguió el respaldo casi unánime de la crítica que vio en el tercer largometraje como director de Chandor, reminiscencias de nombres tan potentes en la historia del cine como Sidney Lumet y David Mamet. Chastain interpretó en El año más violento a Anna Morales, la esposa de un propietario de caminos (Isaac) que combatía la corrupción local en la Nueva York de principios de los 80. Ahora, en una entrevista reciente, la actriz ha expresado su deseo de que se produzca la secuela.

“Es la realidad y veremos si esto sucede alguna vez, porque este es un guion que estoy esperando que se escriba. Es una historia sobre el capitalismo usando a esta familia y retratando la historia estadounidense. J.C. tiene una muy buena idea…cuando me reuní con él por primera vez, me lanzó esta idea, y creo que es increíble, así que estoy esperando. Estoy esperando que me den un guion”, contaba Chastain en el podcast Awardist de Entertainment Weekly.

Después especuló sobre lo que le esperaría a su personaje, el cual podría situarse cronológicamente una década después, siguiendo a Morales. “Sabes que ella está al mando. Sabes que ella creció en una situación no muy buena, tiene el arma en su bolso, está lista, le dispara al venado, no hay problema. Está lista para que la dejen salir de su jaula”. Chastain volvió a reunirse en reparto con Isaac recientemente, gracias a la miniserie Escenas de un matrimonio. Un rodaje que según explicó ella misma, fue bastante complicado debido a lo intenso que fue aquel trabajo actoral: “Amo a Oscar (Isaac), pero la realidad es que nuestra amistad nunca ha sido la misma. Vamos a estar bien, pero después de eso, pensé, necesito un poco de respiro. Había tanto te amo y te odio en esa serie”.

A Jessica Chastain, todavía le quedan por estrenar tres proyectos para este 2023. Las películas Memory y Mothers’ Instinct y la miniserie Liv Ullmann: El camino menos transitado.