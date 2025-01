James Mangold tiene claro cómo será ‘La Cosa del Pantano’: un título independiente del DCU

Las buenas sensaciones causadas con la serie Creature Commandos y el primer tráiler de Superman han opacado en realidad, que el nuevo DCU (Detective Comic Universe) tiene toda una serie de proyectos futuros muy esperados y con muy poquita información suministrada a os fans, más allá de los títulos y algunas fechas de estreno. Así que aprovechando la promoción de A complete Unknown por parte de James Mangold, los medios no han perdido la ocasión de preguntarle al cineasta por el desarrollo de su largometraje de La Cosa del Pantano para el estudio. Y su respuesta, más allá de revelar demasiado de la adaptación, ha contribuido a la idea de que su inventiva como creador va en una dirección contraria a la de los mandatarios de la major. El norteamericano no ve en la creación de Len Wein y Bernie Wrightson un inicio de franquicia, sino más bien una historia independiente.

A finales de febrero, el director estrenará su cinta biográfica sobre Bob Dylan, con la que Timothée Chalamet conseguirá su segunda nominación al Oscar como intérprete. Pero estar en la alfombra roja ya es algo habitual para Mangold. El autor de 61 años ha estado nominado al Mejor guion adaptado por Logan y a la Mejor película, gracias a Le Mans ’66. No obstante, sin sus consideraciones particulares, los trabajos que ha plasmado en la gran pantalla habitualmente han tenido cierto recorrido por los celebrados galardones de la meca del celuloide. Desde Inocencia interrumpida y la estatuilla para Angelina Jolie, hasta la nominación a la Mejor canción original de Kate & Leopold y el Oscar para Reese Witherspoon por En la cuerda floja. Tener a Mangold tras las cámaras es sinónimo de al menos, cierta calidad en la ejecución de las historias. Aunque ciertamente, Indiana Jones y el dial del destino no le trajo demasiadas alegrías en el campo de la recaudación. Sin embargo, Disney ha seguido confiando en él para Star Wars: Dawn of the Jedi, la propuesta que explicará el origen de la fuerza en el universo creado por George Lucas, mientras que Warner y el equipo de Gunn han puesto bajo su amparo la película sobre La Cosa del Pantano.

«Una película de terror gótico»

Mangold tiene bastante experiencia en esto de adaptar relatos de los cómics. Aparte de ser responsable de Logan-para muchos la mejor película de superhéroes de la historia-fue del mismo modo, el responsable de la no tan valorada Lobezno inmortal. Eso sí, su regreso al campo de las viñetas viene ahora de la rival directa de Marvel, Detective cómics. E igualmente a lo que sucede con el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), existirá una conectividad narrativa intrínseca entre sus películas, sin contar el «Elseworlds» (Joker, The Batman, Joker: Folie à Deux y la futura The Batman 2). Pero en cambio, La Cosa del Pantano sí que pertenece a la continuidad de un núcleo de contenidos que recibe el nombre de Capítulo 1: Dioses y monstruos.

Aquí se incluyen Superman, Supergirl: Woman of Tomorrow, Clayface, The Authority, Batman: The Brave and the Bold, Teen Titans y por supuesto, La Cosa del Pantano. Un mundo franquiciado y con continuidad que a juzgar por su últimas declaraciones, a Mangold no le interesa demasiado.

«Aunque estoy seguro de que DC ve La Cosa del Pantano como una franquicia, yo estaré viéndola como una muy simple y limpia película de terror gótico sobre este hombre/monstruo», le contaba al medio MovieWeb. Inmediatamente después, sentenciaba con la filosofía individual que tendrá su proyecto: «Simplemente estaré haciendo lo mío con esto, una película independiente». Por tanto o Mangold se retira de la adaptación o la versión tendrá su completa visión autoral. Por otra parte, debemos aclarar que en realidad, Mangold siempre ha sido un realizador de oficio, el cual se ha adaptado siempre sin problemas a cualquier género o designio de la compañía de turno.

‘La Cosa del Pantano’: estreno

Independientemente de todas estas declaraciones, a las palabras de Mangold se las podría llevar el viento. Entre otras cosas, porque la programación especulativa de DC la sitúa en el año 2030. Mucho antes tendremos tanto a Superman, como Supergirl como The Brave and the Bold, el próximo Batman de Andy Muschiettti (The Flash).

Mientras esperamos con ganas más información de los diferentes proyectos, en España tendremos que conformarnos el 28 de febrero con la llegada de la última película de Mangold, A Complete Unknown.