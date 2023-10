Los héroes de ‘La Patrulla Canina’ lideran las novedades de la cartelera

No es habitual que los estrenos de cine lleguen a nuestro país a mitad de la semana, pero los días festivos de este mes, llevan a que las distribuidoras y las salas de exhibición muevan estratégicamente los nuevos títulos a miércoles como el de hoy. Como plato fuerte, el éxito televisivo infantil de La Patrulla Canina vuelve a adaptarse a la gran pantalla, siendo quizás la propuesta más atractiva para una tarde familiar en los patios de butacas. Sin embargo, estos peludos héroes no son la única alternativa presente entre las novedades que acaban de aterrizar en la cartelera:

‘La Patrulla Canina: La superpelícula’

No es la primera vez que La Patrulla Canina aparece en los cines, ya que en 2021 adaptó la serie por primera vez al terreno de la animación fílmica. Esta vez en cambio, estos adorables cachorros tendrán superpoderes gracias a un meteorito mágico que se estrella en Ciudad Aventura. Desgraciadamente para ellos, esto les convertirá en la presa del malvado Humdinger y la científica Victoria Vances, quienes pretenden robar las habilidades nacidas del meteorito, convirtiéndose así en supervillanos.

‘Me he hecho viral’

Jorge Coira, responsable de thrillers como Código Emperador o la serie Rapa, nos trae ahora una comedia protagonizada por Blanca Suárez que pretende soltarnos más de una carcajada bajo el contexto de las redes sociales. En Me he hecho viral, Mabel se convierte sin quererlo en un fenómeno viral durante un vuelo a Polinesia. Al desbloquear el móvil de su marido inocentemente, se encuentra de golpe con pruebas de que le ha sido infiel. El descubrimiento desata el drama y termina provocando un aterrizaje de emergencia. Al llegar a Madrid descubre que su vida ha cambiado para siempre. Ya no es Mabel. Es #lalocadelavion.

‘Sound of Freedom’

Ha sido uno de los estrenos más polémicos del 2023 por su relación directa con la teoría conspiranoica QAnon. Basada en hechos reales, la historia sigue a Tim Ballard, un exagente de Seguridad Nacional que dedica su vida a perseguir el submundo del tráfico de personas por toda Latinoamérica.

‘Los colonos’

Drama que se desarrolla a finales del siglo XIX en la Patagonia chilena, donde un mestizo chileno, un militar inglés y un mercenario estadounidense realizan una expedición a caballo para delimitar las tierras que el país le ha otorgado a José Menéndez. Lo que comienza como un mero trato formal y administrativo se convierte en una cacería de nativos en el territorio.

‘Insensatos’

Marlena y Tomasz viven felices en una casa en la costa, acostumbrados a una rutina aislada del mundo. No obstante, su vida dará un vuelvo cuando Marlena decida traer al hogar a su hijo enfermo.

‘La vida de Brianeitor’

Documental que se centra en la vida de Brian, un streamer de videojuegos que se ha convertido recientemente en un fenómeno viral gracias, en parte, a su historia de superación. Brianeitor sufre una atrofia muscular degenerativa desde que nació, lo que no le ha impedido hacer lo que más le gusta, jugar a videojuegos y mostrarse al mundo tal y como es.