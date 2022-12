Guillermo del Toro ya tiene nuevo proyecto de la mano de Netflix: ‘Frankenstein’ con Oscar Isaac

Guillermo del Toro no parece tener ningún tipo de freno. El director mexicano encadena proyecto tras proyecto y ahora, después de narrarnos de forma brillante su versión de Pinocho, continuará su idilio con Netflix para dirigir Frankenstein, el clásico de ciencia ficción y terror de Mary Shelley. La fijación del dos veces ganador del premio de la Academia con el relato de la creación monstruosa no es nuevo, ya que el realizador siempre ha querido adaptar la novela a la gran pantalla, como bien ha reconocido él mismo en múltiples ocasiones. De hecho, en la promoción de Pinocho ya reconoció que para él, el protagonista del cuento de Carlo Collodi compartía varios elementos con la criatura nacida de la portentosa imaginación de Shelley. Por lo que cuenta World of Reel, el Frankenstein de Guillermo del Toro comenzaría a rodarse en junio de 2023 y estaría negociando la implicación de Oscar Isaac en el papel principal.

El 2022 ha sido una noria de emociones para el cineasta detrás de historias como El laberinto del fauno o La joven del agua. A finales del 2021 estrenaba El callejón de las almas perdidas y aunque la crítica valoró positivamente el traslado a imágenes de la novela de William Lindsay Gresham, su recaudación en taquilla fue un absoluto fracaso. Sin embargo, del Toro ha sabido recomponerse del que seguramente sea uno de los pocos traspiés de su carrera, gracias a su reciente asociación con Netflix. Junto a la plataforma de streaming, este año ha estrenado Pinocho y la serie de su gabinete de curiosidades. Ambas han sido laureadas por la crítica y parece bastante probable que su relato stop-motion se termine alzando con el Oscar a Mejor película de animación.

Hace cuatro años, estuvo a punto de dirigir el proyecto de la mano de Universal Pictures, pero la producción se paralizó ya que el estudio quería integrar a la criatura dentro del ya marchito Dark Universe que cavó su propia tumba con la nefasta recepción de La momia de Tom Cruise. Por su parte, Isaac estrenó en el streaming este año Caballero Luna de Marvel, aunque ahora podría regresar a la plataforma de “la gran N roja”, después de haber participado en producciones originales de la corporación de Ted Sarandos como Aniquilación o Triple Frontera.

Además de Frankenstein, Guillermo del Toro estrenará en 2023 un documental que homenajeará la carrera del cineasta Michael Mann.