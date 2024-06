‘Fiesta’ se renueva: el programa de Emma García cambia de plató y ficha a nuevos colaboradores

TelNieves Herrero, Concha Calleja, Juan Luis Galiacho y Alejandro Entrambasaguas comentarán la actualidad de las casas reales en la nueva sección La mesa real. El joyero Iñaki Torres conducirá el El Tasador, con las historias más desconocidas de las piezas más famosas del mundo. El Chef Andrés se encargará de realizar recetas saludables y al alcance de todos los hogares. El humor será protagonista con Chema Trueba. Y el medallista olímpico Cristian Toro dará consejos para mejorar el bienestar físico y mental en La mesa de la salud . Además, también se incorporarán como colaboradores del programa Beatriz Trapote, que se sumará a la tertulia de reality, y Miguel Ángel Ruiz de Bodión, que formará parte de la sección de corazón. El plató del programa presentado por Emma García lucirá una nueva escenografía realizada con material reciclado con tecnología de impresión en 3D en la que se han utilizado 1.200 kg de plástico reciclado.

Las misteriosas palabras de Emma García

El domingo pasado, Emma García sorprendió y preocupó a los espectadores de Fiesta, el programa de las tardes de Telecinco. Ese día estuvo como invitado Carlos Sobera para hablar de la recta final de Supervivientes 2024. Cuando se sentó con su compañero, la presentadora dijo:»Estamos especialmente contentos, no solo porque hayas venido a presentarnos tu libro, sino porque hoy es nuestro último día aquí».

«¿Cómo que vuestro último día aquí? ¿Qué significa eso?», preguntó rápidamente el presentador de First Dates y Supervivientes: Tierra de nadie, que en ese momento apuntaba a ser el último invitado de la historia de Fiesta. Pero no. Emma García dio paso a un vídeo en el que se explicaba que, desde la semana siguiente, el magacín producido por Unicorn Content se grabaría en un plató nuevo. Pero ese no iba a ser el único cambio del programa.

Una nueva etapa

No ha sido hasta este jueves 20 de junio que se ha sabido que a partir del próximo sábado 22, Fiesta no sólo estrena decorado sino que incorpora nuevos colaboradores y secciones.

La crónica social, el entretenimiento, las entrevistas y la fuerza del directo constituyen los principales pilares del programa presentado por Emma García, que ha finalizado esta temporada como el magazine líder de los fines de semana con una media del 10% de share y 961.000 espectadores y ha liderado su franja en target comercial con un 9,1% de cuota de pantalla, un punto más que su directo competidor (8,1%).

Casas reales, joyas, recetas saludables, salud y mucho humor, novedades de los contenidos veraniegos de ‘Fiesta’

El décimo aniversario de la llegada al trono del Rey Felipe VI servirá de punto de partida para el estreno de la sección La mesa real, en la que Nieves Herrero, Concha Calleja, Juan Luis Galiacho y Alejandro Entrambasaguas comentarán cada semana la actualidad de la Casa Real española, así como del resto de la realeza europea.

La sección El Tasador tendrá al joyero Iñaki Torres al frente para dar a conocer a los espectadores las historias más desconocidas de las joyas más famosas del mundo y de las piezas de bisutería que se han lucido en contextos poco apropiados para este tipo de complementos.

El programa también incorporará un apartado dedicado a la gastronomía en la que el Chef Andrés realizará recetas saludables, fáciles y al alcance de todos los bolsillos.

Cristian Toro, medallista olímpico en piragua, debutará como colaborador al frente de la sección La mesa de la salud, donde ofrecerá consejos para alcanzar un mayor bienestar físico y mental, mientras que Chema Trueba aportará su visión divertida y desenfadada en una nueva sección de humor.

Producido en colaboración con Unicorn Content, el magazine de Telecinco también acogerá la incorporación de los periodistas Beatriz Trapote a la tertulia de reality y Miguel Ángel Ruiz de Bodión a la de corazón, sumándose así al equipo de colaboradores del programa, integrado por Marisa Martín Blázquez, Paloma Barrientos, Beatriz Jarrín, Luís Rollán, Belén Rodríguez, Omar Suárez y Mónica Vergara, entre otros.

Innovación y ecología en la nueva escenografía de ‘Fiesta’

Fiesta estrenará este sábado una nueva escenografía que conjuga la innovación con la sostenibilidad, realizada mayoritariamente con material reciclado e impresión en 3D en la que se han reutilizado 1.200 kg. de plástico, el equivalente a 36.000 botellas.