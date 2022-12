Beatriz Trapote: su reacción a las palabras de Belén Esteban sobre Víctor Janeiro

Sálvame Naranja PLUS comenzó el pasado lunes su emisión y se podrá ver de 19:00 a 20:00 en Mitele Plus. Nada más comenzar el programa, Belén Esteban ha hecho una declaración que ha dejado de lo más sorprendidos a todos. La colaboradora quiere que sea Víctor Janeiro, su antiguo cuñado, el que gane el reality de Pesadilla en el paraíso. Además, ha alabado el papel de Beatriz Trapote.

Víctor Janeiro, Daniela Requena, Bea Retamal e Iwan Molina son los que compiten por el puesto de ganador en la final. La madrileña ha defendido por qué tendría que ganar el hermano de Jesulín de Ubrique. “Es por justicia y lo digo de corazón”, ha explicado. Considera que de los que quedan “es el único que ha trabajado”. “Dicen que no habla, pero no es que no hable, es que no le gustan las movidas de esa casa de locos”, ha expresado Belén.

Beatriz Trapote reacciona a las palabras de Belén Esteban sobre Víctor Janeiro#SálvameNaranjaPLUS https://t.co/tH65O3PA9L — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 19, 2022

Beatriz Trapote, la mujer del torero, ha sido su defensora en el plató durante todo el programa. La colaboradora de Sálvame también ha tenido buenas palabras para ella: “No tengo contacto con ella, pero ha hecho una muy buena defensa”. A pesar de posibles rencillas del pasado, Esteban tiene muy claro quién ha hecho el mejor papel en Pesadilla en el paraíso y ha querido ser justa y objetiva.

Los seguidores de Trapote le han hecho llegar estas declaraciones y no ha dudado en compartirlas y responder. La periodista ha vuelto a compartir la historia de Instagram de una de estas personas que contenía justo el momento en directo de Sálvame en el que Belén pronunciaba estas palabras y le ha añadido un “Muchísimas gracias”.

Será esta noche cuando finalmente se conozcan los resultados y si la petición de voto de Belén Esteban a Víctor Janeiro ha surgido efecto. La gran final tendrá lugar en Telecinco a las 22 horas, ¡no te lo puedes perder!