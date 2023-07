Belén Rodríguez confirma en ‘Fiesta’ la ruptura con su novio

Belén Rodríguez, colaboradora de Fiesta, ha confirmado este domingo en el programa una noticia de lo más triste. La tertuliana vuelve a estar soltera después de romper con su última pareja, un hombre anónimo.

A finales de marzo salía a la luz la relación de la periodista con este hombre que responde al nombre de Álvaro. No fue hasta mucho tiempo después que la noticia se confirmaría en el programa de mano de la protagonista, aunque no quiso entrar mucho en detalles debido al anonimato de su ahora expareja.

“Es una persona anónima y no voy a hablar más de él. Mi familia y mis amigos lo conocen”, explicó por aquel entonces Belén Rodríguez. Sin embargo, sí que contó estar bastante enamorada e ilusionada por comenzar de nuevo a compartir la vida con otra persona. “Estoy en un momento bueno de mi vida, enamorada, hace veintitantos años que no estaba enamorada. Es algo reciente, de hace pocos meses”, compartía la tertuliana con los espectadores. Una pena que este noviazgo haya llegado ahora a su fin.

Quizá debido a esa idea de conservar el anonimato y privacidad de la que fuera su pareja esta había guardado también silencio sobre la ruptura. No ha sido ella misma la que ha revelado esta noticia en Fiesta este domingo sino Aurelio Manzano, otro de los colaboradores del programa. “No me gusta mostrar mis debilidades en público ni dar pena, pero lo estoy pasando mal”, revelaba la periodista.

De nuevo para seguir protegiendo el anonimato de su expareja Belén Rodríguez no ha querido entrar en muchos detalles sobre la naturaleza de la ruptura. “Las historias son de dos y cuando no te entiendes con una persona… La decisión se toma entre los dos”, ha contado brevemente. De estas palabras se puede deducir que las dos partes han dejado la relación de mutuo acuerdo, aunque ello no quita peso a la ruptura y la colaboradora sigue dolida.