Marisa Martín-Blázquez reaparece en ‘Fiesta’ con gafas de sol por este motivo

Marisa Martín-Blázquez ha sorprendido a todos durante su última aparición en Fiesta, programa de Telecinco. La periodista apareció en el plató con unas gafas de sol debido a que tuvo que ser operada de urgencia esta última semana.

«Tienes un equipo de lisiados, Emma, Aurelio ha estado cojo hasta hace nada, y yo, tuerta», bromeó Martín Blázquez a la presentadora. Unas declaraciones con las que hizo referencia al accidente que sufrió Aurelio Manzano hace tan solo unos días. Debido a su situación, la colaboradora no dudó en quitarse las gafas y explicar lo que le sucedió.

View this post on Instagram A post shared by Marisa Martín-Blázquez (@marisamartinblazquez)

«Me han operado de un desprendimiento de retina y vítreo», comenzó aclarando ante la atenta mirada de sus compañeros. «Lo de Marisa es muy fuerte», ha comentado al respecto Emma García. «Primero, porque se ponga lo que se ponga, ahora con gafas, está monísima», ha valorado. «Marisa ha pasado unas cuantas intervenciones, que no se ha enterado nadie, se sienta ahí, y no ha pasado nada», añadió.

De esta manera, Marisa Martín-Blázquez ha explicado que se sometió a una operación muy delicada, pero que afortunadamente todo salió acorde a lo esperado. «Ha salido todo muy bien, me he autonombrado presidenta de honor de la ONCE, por lo menos en el grupo nuestro», le dijo a sus compañeros de Fiesta.

Asimismo, la periodista ha explicado que, de momento, no ve nada por un ojo. Pero, a pesar de ello, está muy agradecida con el equipo médico que la atendió, especialmente, su doctor. «Me ha operado un doctor que es una maravilla, le estoy súper agradecida, es una eminencia», concluyó. Una situación que no dejó indiferente a nadie.