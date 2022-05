Casi 5 meses después del éxito de Spider-Man: No way home, El doctor Strange y el multiverso hacen su aparición en el UCM. La secuela del hechicero aterriza para ser número uno en la taquilla internacional y no parece que vaya a tener una competencia directa, al menos en lo que a presupuesto y marketing promocional se refiere. Eso sí, como siempre a las salas llegan varias alternativas de géneros muy diferentes:

‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’

A personaje de Benedict Cumberbatch no le va a salir nada barato haber trasteado con Spider-Man las leyes del multiverso. Eso ha desencadenado un problema que lo llevará a enfrentarse a múltiples realidades muy peligrosas. Por suerte, cuenta con la ayuda de la Bruja escarlata (Elizabeth Olsen), Wong (Benedit Wong), America Chavez (Xochitl Gomez) y alguna que otra versión de sí mismo. Como curiosidad, antes de ver el Doctor Strange y el multiverso los cines emiten el tráiler en exclusiva de Avatar: The Way of water.

‘Red Rocket’

Bajo el prestigioso sello de A24, Sean Baker (The Florida Project, Tangerine) nos trae la historia de Mikey Saber, una ex estrella de moda del mundo del porno que regresa a su pequeño pueblo de Texas. Allí descubre que sus antiguas amistades tampoco lo echan mucho de menos.

‘Onoda, 10.000 noches en la jungla’

Drama bélico sobre la Segunda Guerra mundial en la que Japón se encuentra perdiendo la guerra. Por orden de su comandante, el soldado Hiro Onoda es enviado a una isla de Filipinas, justo antes del desembarco estadounidense. Para el Imperio la guerra está a punto de terminar, pero para el protagonista el conflicto terminará 10.000 noches después.

‘La conferencia’

Drama alemán que recrea la reunión el 20 de enero de 1942 de varios representantes del régimen nazi alemán. La conferencia de Wannse paso a la historia como el lugar y momento en el que se decidió el genocidio masivo que termino con 11 millones de judíos muertos.

‘Culpa’

Cinta española dirigida por Ibon Cormenzana (La cima, Alegría Tristeza) en el que se narra el exilio a las montañas de una mujer que ha sido violada por alguien muy cercano a ella. Esta protagonizada por Manuela Vallés, quien también coescribe el guion con Cormenzana.