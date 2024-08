Esta estrella de ‘The Boys’ acaba de fichar por el spin-off de ‘M3GAN’

El cine de terror está viviendo una época dorada en los últimos años. Sobre todo teniendo en cuenta, lo diferentes y variadas que están siendo sus propuestas. Desde el regreso de slashers como Scream a fantásticas precuelas de películas míticas, como La primera profecía. Por eso y, sumado a unos grandes resultados en la taquilla, no es de extrañar que entre los cientos de proyectos que Hollywood prepara para los próximos años exista, un gran porcentaje de producciones del terrorífico género. Entre ellos, el del spin-off de M3GAN, el éxito de la cartelera de 2022 del sello Blumhouse, la cual sabemos que contará con una estrella del elenco de The Boys.

Dirigida por Gerard Johnstone, la cinta distribuida por Universal Pictures es una de esas historias de bajo riesgo económico para las productoras, debido al manejo de presupuestos «reducidos» que poseen cierta facilidad para recuperar las inversiones y por otro lado, pueden llegar a ser fenómenos taquilleros con beneficios apoteósicos para dichas major. De hecho, ese fue justamente el caso de M3GAN. Su mezcla de humor y terror junto a la propia ligereza narrativa de la propuesta no sólo convenció a la crítica, sino que además logró 180 millones de dólares en todo el mundo a partir de un presupuesto de 12 millones. Con ello no es de extrañar que además de la secuela titulada M3GAN 2.0, desde la compañía de Jason Blum ya estén configurando su spin-off: SOULM8TE. Una producción que acaba de fichar a la actriz de la serie estrella de superhéroes de Prime Video, Claudia Doumit.

¿De qué trata el spin-off de ‘M3GAN’?

Como era de esperar, SOULM8TE se ambientará en el mismo universo que M3GAN, pero en cambio esta tendrá una perspectiva mucho más adulta. En esta expansión de la creación original de Akela Cooper y James Wan, el robot en cuestión será comprado por un hombre solitario desesperado por encontrar una compañera de vida tras el fallecimiento de su esposa. Al principio, es poco más que una especie de muñeca sexual, sin embargo cuando empieza a hacerla más sensible, la cosa derivará en un caos asesino de naturaleza erótica y mecánica.

El papel de la muñeca será asumido por Lily Sullivan (Posesión infernal), mientras que el papel hombre viudo recaerá en David Rysdahl (Oppenheimer). Todavía se desconoce cuál será el papel de Doumit, pero quizás sea una de las víctimas más factibles de la nueva inteligencia artificial a la que se enfrentará el protagonista. En principio, SOULM8TE está programada para llegar a los cines el 1 de enero de 2026, mientras que M3GAN 2.0 hará lo propio contando con sus protagonistas originales un poco antes, en junio de 2025. SOULM8TE estará dirigida por Kate Dolan, un cineasta que debutó en 2021 gracias a la película de terror irlandesa, You Are Not My Mother. Jason Blum volverá a producir, junto a James Wan y a su equipo de Atomic Monster, Michael Clear y Judson Scott.

Doumit es conocida por su papel de Victoria Newman en la serie The Boys, aunque debutó en la pequeña pantalla en 2016 con las series Timeless y How to Be a Vampire. Más allá de esas participaciones, su entrada en el universo que mezcla el slasher con el género de la ciencia ficción será su primera incursión en un largometraje reseñable para la audiencia.

¿Dónde podemos ver la primera película?

M3GAN estuvo varios meses disponible en la plataforma de Prime Video, aunque ahora dentro del streaming, únicamente la podemos encontrar bajo alquiler en Apple TV + y Google Play. La historia se centraba en una muñeca realista, diseñada por la protagonista Gemma, cuando de la noche a la mañana se convierte en la aurora legal de su sobrina, tras esta quedarse huérfana. Siendo una especie de compañera de juegos y protectora del niño al que se vincula, poco a poco se obsesionará cada vez más con la pequeña, hasta el punto de terminar con quien se ponga por delante.

El reparto se conformó a partir de Allison Williams, Violet McGraw y Amie Donald, mientas que el elenco secundario se completó con Brian jordan Alvarez y Jen Van Epps. Todavía se desconoce de qué tratará la secuela, pero todo apunta a un regreso terrorífico por parte de la carismática Megan.

Blumhouse es una de las compañías clave en el desarrollo del terror norteamericano desde que en 2007 estrenasen la exitosa Paranormal Activity. A partir de dicho fenómeno, comenzaron a centrarse en el género del horror, obteniendo grandes propuestas recientes de la talla de Black Phone, El hombre invisible, La caza o Déjame salir, además de crear franquicias de éxito como La purga, Insidious o el reciente reboot de Halloween.