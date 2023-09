Dura una hora y media y va a ser la película del año: ya es lo más visto en Netflix y nos enamora

Cada vez nos aproximamos más a la recta final de 2023 y las plataformas se preparan con sus mejores proyectos para uno de sus picos de consumo más grandes en cuanto a reproducción de contenido se refiere. Así, marcas como Apple TV + ya preparan títulos tan imperdibles como Napoleon o Killers of the Flower Moon y otras como Netflix, hacen lo propio gracias a The Killer o sin ir más lejos, la española La sociedad de la nieve. Sin embargo, también se dan otros proyectos de “la gran N roja” que en un bajo perfil consiguen hacer casi tanto ruido a nivel de audiencia como estas superproducciones. Hablamos de La probabilidad estadística del amor a primera vista, la comedia romántica que apunta a ser la película del año.

Esta es la sinopsis oficial del largometraje: “En un vuelo de Nueva York a Londres, Hadley conoce de casualidad a Oliver en el aeropuerto, y en seguida se atraen. La noche en el avión transcurre en un abrir y cerrar de ojos pero, al aterrizar en Heathrow, la pareja se separa y volver a encontrarse en medio del caos parece una tarea imposible. Pero el amor, y Londres, pueden tener una forma de desafiar las probabilidades.

‘La probabilidad estadística del amor’: Equipo técnico y reparto

Con la de grandes cineastas que están apareciendo en la escena, no parece nada raro que la película de año pudiera correr a cuenta de una debutante. Y es que ante de La probabilidad estadística del amor a primera vista, la británica Vanessa Caswill sólo había supervisado series y miniseries de su país como My Mad Fat Diary, Thirteen, Mujercitas, El cazafortunas. La probabilidad estadística del amor a primera vista se ha convertido este 2023 en su ópera prima.

El reparto está protagonizado por Haley Lu Richardson y Ben Hardy como los dos protagonistas de este espontáneo romanticismo. Completando el elenco tenemos a Jameela Jamil, Rob Delaney, Sally Phillips, Dexter Fletcher y Tom Taylor. La historia parte de la novela homónima de Jennifer E. Smith, con un guion adaptado por Katie Lovejoy. No es la primera vez que la obra de Smith es adaptada por el servicio de streaming. El pasado 2022, Netflix estrenó en su catálogo Hola, adiós y todo lo que pasó, otra de sus novelas.

La cinta se estrenó en la plataforma el pasado 15 de septiembre y con una hora y media de duración, es una de las mejores alternativas para pasar una tarde de viernes de “manta y peli”.