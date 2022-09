Destin Daniel Cretton ya se prepara para dirigir ‘Vengadores: The Kang Dynasty’

El futuro Cinematográfico de Marvel va viento en popa y esto, se debe principalmente a la extensa planificación del productor ejecutivo Kevin Feige. El máximo artífice del universo de la casa de las ideas en la gran pantalla tiene planeadas, no solo las próximas películas que veremos en 2023, sino la futura conclusión de tramas que todavía ni siquiera el espectador conoce para 2025. Con esto, se podría deducir que todavía no se trabaja en estas producciones, pero según los principales informes, el director Destin Daniel Cretton ya trabaja en la película Vengadores: The Kang Dynasty.

Hace algunos días se supo por una fuente de Indiewire que Cretton había sido el elegido para cerrar la Fase 6 con una película de los Vengadores. Después de realizar Shang- Chi y la leyenda de los diez anillos, el realizador hawaiano firmó un acuerdo general con Marvel para desarrollar más producciones, entre ellas la secuela del superhéroe asiático. Pero es que además, su futuro en la industria audiovisual proveniente del comic también pasa por DC, con la creación de una serie para Wonder Woman.

Avengers: The Kang Dynasty está programa para estrenarse el 2 de mayo de 2025, mientras que su secuela Avengers: Secret Wars hará lo propio el 7 de noviembre del mismo año. La trama del primero permanece en secreto, pero por lo menos sabemos que el villano Kang volverá a ser interpretado por Jonathan Majors. Eso sí, matizó como bien adelantaba la serie de Loki donde el actor se estrenó, hay varias versiones de Kang. Los fans se preguntan cuándo podrán ver por primera vez al icónico villano en la gran pantalla, pues la nueva fase lleva ya varias entregas y parece que más que dirigir el universo hacia un objetivo, está abriendo muchas puertas diferentes, sin rastro del principal villano.

La próxima película que veremos en los cines será Black Panther: Wakanda Forever, que verá la luz en noviembre. Después, Ant-man y la Avispa: Quantumania se proyectará en febrero, siendo ahí donde por fin veamos en la pantalla grande a Kang el conquistador, abriendo la fase 5 que cerrará la película de Cretton. Una de las principales características del futuro de Marvel pasa por directores de los que sabemos muy poco o nada, dejando atrás a elecciones personales de autores con un claro sello distintivo, como son Chloé Zhao, James Gunn o Taika Waititi.