Desde Francia al top 2 de Netflix: la serie de lucha y superación que ha revolucionado todo

Una de las sorpresas de este otoño ha sido el éxito de la serie francesa La Jaula (The Cage) que se estrenó el jueves 8 de noviembre en Netflix y se ha colado en Top 10 de esta plataforma de streaming en varios países. Una serie perfecta para los seguidores de las artes marciales mixtas (MMA) y que ha sido creada por Franck Gastambide y Sylvain Caron. La serie La jaula cuenta la historia de Taylor, un joven amateur que quiere triunfar en las MMA para saldar las deudas de su familia y que tendrá que enfrentarse a grandes desafíos, entre los que encuentra un duro adversario. Esta nueva ficción de Netflix ha contado con la participación de destacadas y conocidas figuras del mundo de las artes marciales mixtas como Jon Jones y Georges Saint-Pierre. Una intensa serie que se ha convertido en una de las más vistas por los usuarios de la plataforma de streaming Netflix.

La serie La Jaula está protagonizada por el actor Melvin Boomer que interpreta el difícil papel de Taylor, el joven que quiere triunfar en el mundo de las artes marciales mixtas. Este joven se tiene que superar diferentes a nivel deportivo, pero también en su vida cotidiana con los que le rodean. Por ejemplo, su familia necesita que él gane el dinero suficiente para saldar una deuda. Una nueva ficción en la que se mezclan elementos como la acción, el drama y la aventura y que sorprende por su trama y su ritmo vertiginoso desde el primer episodio.

Esta nueva ficción de solo 5 episodios de unos 45 minutos aproximadamente cada uno se puede ver en la plataforma de streaming Netflix y es una buena opción para los amantes de las artes marciales mixtas (MMA) o de cualquier deporte. La jaula es una serie original que cuenta una historia entretenida y que ha contado con estrellas de este deporte lo que aporta realismo y veracidad a su trama.

¿Qué pasa en la serie La jaula?

El protagonista de esta serie de acción es Taylor, un joven que persigue el sueño de convertirse en un luchador profesional de las MMA. Aunque su gran objetivo es destacar en este complejo deporte, también necesita ganar dinero para saldar las deudas de su familia.

Pronto Taylor se dará cuenta de que no será fácil conseguir su sueño y que se tendrá que enfrentar a desafíos que ponen a pondrán a prueba su resistencia física y emocional. Además, todo se complicará cuando gracias a un nuevo combate que no tenía previsto le puede ayudar a alcanzar la cima de este deporte. Taylor tendrá que enfrentarse a Ibrahim Ibra, un rival con mucha experiencia que se va a convertir en su gran obstáculo para triunfar como luchador profesional de las MMA.

El reparto de esta serie de Netflix

El actor Melvin Boomer interpreta el papel de Taylor, el joven luchador con el sueño de convertirse en profesional de las MMA para ayudar a su familia. Además, el actor Franck Gastambide da vida al entrenador de Taylor, uno de los pilares de Taylor para conseguir su objetivo. Este entrenador tendrá que guiar a Taylor en su camino al éxito y le tendrá que llevar por el camino de la disciplina y el esfuerzo.

También en el reparto está Bosh que interpreta el papel de Ibrahim Ibra que es el terrible rival de Taylor con el que se tendrá que enfrentar en un duro combate que decidirá su futuro. El actor Antoine Simoni da vida a Niko que es un personaje que también influye en la carrera de Taylor y Gregory Defleur al matchmaker que es una figura clave en el desarrollo de los combates y en el destino de los luchadores en la jaula.

Además de estos personajes, la serie de Netflix La jaula ha contado con la participación especial de grandes campeones de la UFC, lo que aportan realismo a la historia que cuenta y que dan vida a los entrenadores de Taylor. Los más conocidos de estos campeones son las figuras legendarias de las MMA Jon Jones y Georges St-Pierre que interpretan los papeles de los mentores del joven protagonista. También podemos ver en esta serie a Ciryl Gane que es una estrella actual de la UFC.

Las plataformas de streaming no suelen tener en su catálogo muchas películas o series centradas en las artes marciales, aunque se pueden encontrar algunas interesantes. Por ejemplo, en la plataforma Netflix hemos encontrado algunas ficciones como las películas Karate Kid, La muerte nos persigue, Never Back Down o Crouching Tiger o Hidden Dragon: Sword of Destiny y las series Cobra Kai, El asesino del wu, Samurai de ojos azules, Warrior, La monja guerrera o Iron First, entre otras muchas.