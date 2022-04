Ya han terminado los días de Semana Santa y para animarse un poco nada mejor que descubrir los estrenos de series del 18 al 24 de abril. Series tan esperadas como la segunda mitad de la séptima temporada de Fear The Walking Dead, la sexta de Better Call Saul, la segunda de The Flight Attendant y Muñeca rusa, Pálpito, Guilt o Gaslit, entre otras.

Lunes, 18 de abril

Fear The Walking Dead Temporada 7 segunda mitad

AMC la nueva entrega de esta serie que tiene lugar meses después de la explosión nuclear, aunque Victor Strand es la única persona que se ha hecho fuerte. Él es el encargado de seleccionar quién tiene una segunda oportunidad para vivir. Los otros miembros del grupo han sufrido mucho aunque siguen teniendo muchas ganas de vivir aunque esto implique tomar por la fuerza la Torre de Strand y continuar la búsqueda de Padre, un lugar mítico que nadie sabe si realmente existe.

Martes, 19 de abril

Better Call Saul Temporada 6 y última (primera parte)

Movistar Plus+ estrena la última temporada de esta serie en la que terminará el complicado viaje de transformación de Jimmy McGill en el abogado criminal y buscavidas Saul Goodman. En esta temporada Jimmy/Saul/Gene seguirá intentando desaparecer del radar de Lalo: del cártel a los tribunales o de Albuquerque a Omaha. Mike, Gus, Varga y Lalo seguirán en su letal juego del gato y el ratón. En julio se estrenará la segunda parte de esta última temporada.

Guilt

Filmin estrena esta serie que es la primera serie producida por BBC Escocia. Sus protagonistas son dos hermanos atropellan y matan accidentalmente a un anciano. Aunque borran todas sus huellas, sus vidas comienzan a desmoronarse cuando los vecinos y familiares del muerto comienzan a tener dudas sobre la forma en que murió.

Miércoles, 20 de abril

Muñeca rusa Temporada 2

Netflix estrena la segunda parte de esta comedia protagonizada por Nadia (Natasha Lyonne) y Alan (Charlie Barnett). Los dos están atrapados en un bucle temporal que los hace morir para despertar siempre en el mismo momento y lugar. La única forma de solucionar sus problemas es repetir sus días antes de poder volver a tener una vida normal. En los nuevos episodios la historia sigue explorando temáticas existencialistas desde el humor y la ciencia-ficción.

The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes

Disney+ estrena esta serie protagonizada por Amanda Seyfried y Naveen Andrew basada en la historia real de Elizabeth Holmes y Theranos. La serie cuenta como la multimillonaria más joven del mundo lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos.

YAKAMOZ S-245

Netflix estrena esta serie derivada de Into the night que explora otro lado de ese mundo postapocalíptico en el que el sol causa la muerte de cualquier persona que sea bañada por su luz. La acción se traslada a un submarino que, en lugar de realizar su última misión, se convierte en una especie de Arca de Noé y en la única oportunidad de sobrevivir de sus tripulantes.

Pálpito

Netflix estrena esta serie protagonizada por un hombre que quiere vengarse de los traficantes de órganos que mataron a su esposa. Ella fue la que recibió su corazón. Cuando se enamoran, ninguno sabe lo que los une.

Tándem Temporada 6

COSMO estrena la sexta temporada que continúa con la historia de la nota que Léa escribió para Paul, dejando la puerta abierta a una nueva relación. Mientras Léa esperaba una respuesta de Paul, su mujer, Inés, interceptó la nota antes que él y la destruyó.

Jueves, 22 de abril

The Flight Attendant Temporada 2

HBO Max estrena esta serie protagonizada por Cassie Bowden (Kaley Cuoco) que ahora está viviendo una etapa sobria en Los Ángeles mientras trabaja como agente de la CIA en su tiempo libre. Pero cuando una asignación en el extranjero la lleva a presenciar un asesinato sin darse cuenta, se enreda en otra intriga internacional.

Heartstopper

Netflix estrena esta serie protagonizada por Charlie y Nick dos compañeros de clase que están empezando atracción mutua, pero no se atreven a confesarlo. Una serie que adapta los cómics de Alice Oseman.

Días mejores

Amazon Prime Video estrena esta serie que cuenta el proceso de superación de cinco desconocidos que se dan cita en una peculiar terapia de duelo para padres que han perdido a su pareja. La serie cuenta los momentos terriblemente duros por el los que están pasando siempre con un toque de optimismo. A pesar de las heridas, tarde o temprano es posible volver a reír, amar y, sobre todo, vivir.

Ni una palabra

Netflix estrena esta serie en la que su joven protagonista desaparece poco después de la muerte de su amigo. La serie se sumerge en la vida en un barrio acomodado de Varsovia. Una serie basada en una novela de Harlan Coben.

Domingo, 24 de abril

Gaslit

Starzplay estrena esta serie protagonizada por Julia Roberts y Sean Penn sobre el caso Watergate. El centro de la historia es Martha Mitchell, una inesperada denunciante que es la primera persona que desvelará todo el escándalo y que, finalmente, se convertirá en el objeto de una despiadada campaña de desprestigio de la Casa Blanca llevada a cabo, en parte, por su propio marido, el fiscal general John Mitchell.