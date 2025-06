Creíamos que era el final de la serie más impactante pero un giro puede cambiarlo todo: «Cuando leí…»

Hay desenlaces que marcan inicios, sobre todo si estos están vinculados a una franquicia tan exitosa como El juego del calamar. El final de la serie más impactante en la historia de Netflix alcanzará su cenit el próximo 27 de junio, cuando la ficción del showrunner Hwang Dong-hyuk estrene su última ronda de episodios. Sin embargo, en un Hollywood repleto de secuelas y spin-offs, ni siquiera este battle royale distópico podría terminar del todo. Pues ahora uno de sus protagonistas, obviamente conocedor del guion, siente que el adiós del macabro juego puede derivar en el comienzo de otra narrativa derivada.

No es la primera vez en la que se habla de una expansión de El juego del calamar. A finales del 2024 surgieron varios rumores sobre una narración paralela dirigida por David Fincher, planeando llevar el concurso a suelo estadounidense. De momento, dicho proyecto no se ha concretado y todo parece indicar que el director de El club de la lucha (1999) y Zodiac (2007) se encuentra enfrascado en la serie de Brad Pitt que en The Continuing Adventures of Cliff Booth seguirá las andanzas del personaje homónimo con el que el actor ganó su Oscar gracias a Érase una vez en Hollywood (2019). No obstante, por más que el final de la serie protagonizada por Lee Jung-jae intentará ser todavía más impactante que sus dos temporadas antecesoras, no sería nada raro encontrarnos con un subterfugio perfecto para continuar explotando la licencia. Idea cada vez más creíble si tenemos en cuenta las últimas declaraciones de Lee Byung-hun, el intérprete que da vida al misterioso jefe de los guardias encapuchados.

¿Es el final de la serie más impactante?

Tras acumular millones de reproducciones en todo el mundo, la supuesta conclusión de El juego del calamar está a la vuelta de la esquina. Una decisión francamente dura para «la gran N roja», la cual no está excesivamente sobrada de licencias longevas que consigan trascender más allá de la primera temporada. De hecho, este mismo 2025 también iniciará la despedida de otra de sus gigantescas IP: Stranger Things.

Con motivo de la gira internacional para el estreno de la tercera temporada, tanto Dong-hyuk como algunos miembros del casting se encuentran en plena promoción para el final de la serie y es una de estas charlas con los medios donde Byung-hun ha revelado un impactante secreto a voces: el desenlace de El juego del calamar podría desencadenar una ficción.

«El director Hwang sigue diciendo que es un final, pero cuando leí el guion por primera vez, sentí que también podría ser un nuevo comienzo», le expresaba Byung-hun a la prensa.

En contraste y ante tal afirmación, el creador y varios miembros del reparto reaccionaron con risas al escucharlo. Pues ninguno de ellos-más aún en el caso del director y guionista-vislumbra esa posibilidad. Hwang aseguró que tras años de trabajar en la historia de El juego del calamar, ya «era hora de decir adiós» y que jamás imagino tal «nivel de éxito». En el otro extremo autoral, Jung-jae sí que coincidió con su director, expresando la sensación de haberse convertido en un rostro internacional tras el triunfo de la serie: «Lo más impactante ha sido ver las reacciones del público global. No lo olvidaré jamás·», concluía.

A pesar del rechazo inicial del director y guionista de esta perversa trama, no sería la primera vez en la que tras el adiós de una serie mítica, aparece el spin-off de otro personaje. Después de Friends (1994) tuvimos la historia derivada de Joey (2004) y tras Breaking Bad (2008), los fans de Vince Gilligan quedaron encantados con Better Call Saul (2015).

¿De qué trata el ‘Juego del calamar’?

Estrenada en 2021, El juego del calamar se ambienta en un futuro distópico donde cientos de jugadores con diferentes problemas económicos aceptan, una misteriosa invitación para competir en juegos infantiles. Pero aunque dentro de ella podrían lograr un premio realmente tentador, las pruebas a las que se someterán serán terriblemente mortales.

El nivel interés general desprendido por la serie es tal que su primera temporada es la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix, con 265 millones de visualizaciones en todo el mundo. Para más inri, la segunda season ocupa la segunda posición en esta lista, gracias a otras casi 200 millones de visualizaciones. Cifras que la colocan rematadamente lejos de la tercera en discordia, La casa de papel: Parte 4, cuyo desempeño en la lista viral es de 106 millones de reproducciones (nada mal tampoco).