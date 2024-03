Chris Evans defiende el cine de superhéroes: «Creo que merecen un poco más de crédito»

Esté triunfando o decayendo, lo cierto es que el género de los superhéroes sigue siendo un debate abierto dentro de la industria. Cuando era una mina de oro, sus detractores se quejaban del monopolio que tenía en las salas y ahora, que parece que ha ido perdiendo interés, se habla de una saturación latente dentro de este tipo de cine comercial. Son muchas las voces que se han pronunciado peyorativamente contra el género, como Martin Scorsese, Quentin Tarantino o Ridley Scott. Otros, como Paul Thomas Anderson lo han defendido como un ejercicio necesario para que el público regrese a las salas. El último en pronunciarse al respecto ha sido el excapitán América, Chris Evans. El actor piensa que en general, se le debería apreciar más lo que esta tipología de películas le ha proporcionado a la cultura cinematográfica.

“Son estas películas grandes y gigantes. Hay muchos cocineros en la cocina. Pero la evidencia empírica está ahí: no son fáciles de hacer. Si fuera más fácil, habría muchas más buenas”, contaba Evans durante una aparición en el Emerald City de la Comic-Con de Seattle. Evans fue antes la Antorcha humana para la 21 Century Fox y después, el papel de Steve Rogers, por el que se le reconocería después como miembro destacado del UCM ( Universo Cinematográfico de Marvel) y con el que saldría en 3 títulos individuales y las cuatro películas de Los Vengadores.

“No quiero destacar películas específicas del catálogo de Marvel, pero algunas de ellas son fenomenales. Me gustan las películas independientes y objetivamente geniales, y creo que merecen un poco más de crédito”, le contaba a Deadline. Las declaraciones de Chris Evans llegan justo algunos días después de que otro actor, Paul Dano, interviniese en el debate sobre el género superheroico. Dano fue el villano Enigma en The Batman y le a aseguró The independent que este quizás era un gran momento para que los cineastas repensasen el género de las películas de superhéroes o abandonarlo por completo: “Es un momento interesante en el que todo el mundo tiene que decir ‘Está bien, ¿ahora qué? Con suerte, a partir de eso, alguien dará nueva vida a las películas de cómics o florecerá algo más que no sean los superhéroes. Estoy seguro que todavía habrá algunos buenos por venir, pero creo que es un momento bienvenido”.

Chris Evans no ha sabido despegar su carrera tras Marvel

Desde que en 2019 se despidiese de su héroe en Vengadores: Endgame, la carrera de Chris Evans no ha conseguido despegar, más a allá de su papel en Puñales por la espalda. Hace dos años, comenzó a trabajar para varios proyectos de diferentes plataformas de streaming. Desde El agente invisible y El negocio del dolor para Netflix hasta firmar Ghosting para Apple TV+. Todas ellas fueron un absoluto fracaso comercial y sufrieron duras críticas por parte de la prensa especializada. Para más inri, Evans le puso la voz al spin-off de Pixar en la cinta Lightyear, siendo esta uno de los grandes fracasos comerciales de su año y una de las peores cintas que jamás ha realizado el estudio del flexo.

Este año estrenará Red One, una cinta navideña para Apple, pero al menos ya esta encauzando su filmografía hacia autores emergentes y consolidados. En 2025 estrenará Materialist de Celine Song (Vidas pasadas), junto a Dakota Johnson y Pedro Pascal y Honey Don’t, la nueva cinta de Ethan Coen con Margaret Qualley y Aubrey Plaza.

Los cuatro fantásticos: ¿La última oportunidad para Marvel?

De forma casi paralela a su carrera, Marvel no ha levantado cabeza después de la victoria de los superhéroes contra Thanos. Una serie de programas para televisión y cintas que salvo ocasiones contadas, han ido diluyendo y desatendiendo la apetencia del público por el UCM. El último ejemplo, ocurrió el pasado 2023 con el estreno de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y The Marvels. Un desastre económico para las arcas de Disney que junto al despido de Jonathan Majors, ha obligado a Kevin Feige y a su equipo a reformular toda su estrategia la futura Fase 5.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four. Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/skPZLqu21h — Fantastic Four (@FantasticFour) February 14, 2024

Con la llegada del casting de Los cuatro fantásticos, parece que los ánimos se han calmado un poco, gracias al interés generado por la presencia de Pedro Pascal como Mr. Fantástico, Vanesa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn en el papel de la Antorcha humana y Ebon Moss-Bachrach siendo la Cosa. Este reboot podría ser la última oportunidad para la Casa de las Ideas, ya que si una de sus propiedades intelectuales más codiciadas tampoco funciona en la pantalla grande, el público sí que habrá dictado sentencia para el futuro más inmediato de la compañía.