Chris Evans asegura que no le han pedido volver al Universo Cinematográfico de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel no pasa por su mejor momento. Desde que los Vengadores venciesen a Thanos en la épica Endgame, las películas de la Casa de las Ideas no han funcionado con regularidad a nivel de la taquilla, ni tampoco en la respuesta de los fans. Tan sólo algunas historias aisladas como Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange y el mutiverso de la locura o Guardianes de la Galaxia Vol.3 obtuvieron el rédito esperado, pero que no pueden sostener fracasos como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o la reciente The Marvels. Es por eso que hace poco, surgieron ciertos rumores sobre el intento de Kevin Feige por recuperar a los superhéroes originales de la franquicia. Una decisión que no parece haber llegado a los oídos del excapitán América, Chris Evans.

Al actor se le preguntó en su última entrevista por la noticia de esta reunión que pudiese resucitar las expectativas de los fans, pero para Evans estos informes llenos de rumores también son una sorpresa de la que no sabe nada: “Sabes, yo también veo siempre esos informes y es una novedad para mí. Creo que cada dos meses, alguien dice que recibirán a Downey, hemsworth y Scarlett ¡y todos volverán!”.

Un papel muy valioso para Chris Evans

No es la primera vez que se rumorea con el regreso de Evans al papel y es que el héroe de las barras y estrellas sigue siendo un personaje que aprecia profundamente. Por eso, no se propone del todo a la idea de regresar, pero sólo consideraría regresar al papel si todo le pareciese bien. “Mira, nunca diría nunca, pero realmente soy muy protector. Es un papel muy valioso para mí, así que tendría que ser perfecto”, aseguraba el actor.

Y es que a Marvel no parece haberle ido muy bien sin Chris, pero a Chris tampoco le ha salido muy bien la jugada de explorar otros papeles fuera del amparo del género superheroico. A pesar de que le fue genial con su personaje villanesco en Puñales por la espalda y con la serie Defender a Jacob, Evans ha encadenado varios fracasos de crítica y publico como ser la nueva voz de Buzz Lightyear en el spin-off de Toy Story o que su antagonista en El agente invisible no cuajase del todo. Un punto de mediocridad que toco fondo con dos fracasos del streaming como han sido El negocio del dolor en Netflix y Ghosting en Apple TV +. Estas navidades tiene pendiente el estreno de Red One para Amazon prime Video.