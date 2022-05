Parece que la caída de suscriptores global de la compañía de Ted Sarandos importa mucho más a la opinión pública que al servicio de streaming. Lejos de hacer cualquier reestructuración, Netflix continúa con El agente invisible y con todo tipo de superproducciones, pero también con fichajes de primer nivel en la dirección, como la adquisición para una futura distribución de Bardo, la nueva cinta de Alejandro González Iñarritu. A nivel nacional tampoco iba a ser menos y ahora sabemos que la cantante Aitana protagonizará una comedia romántica.

Estamos así💘💘💘 porque el rodaje de la primera peli de Aitana ya ha comenzado en Madrid. Contará la historia de una joven pianista y su antipático vecino (Fernando Guallar), que necesita silencio absoluto para trabajar. pic.twitter.com/Kep8w7RB4v — Netflix España (@NetflixES) May 9, 2022

Ha sido ella misma la que ha comunicado el inicio del rodaje en Madrid, donde la grabación se extenderá hasta los próximos dos meses. Se trata de un remake de la película francesa Tras la pared (2015). La cantante Aitana comenzará un romance en la ficción con Fernando Guallar, quien triunfó con la serie de Luis Miguel y El juego de las llaves. En esta futura película, Aitana será una joven pianista que tiene que ensayar durante todo el día debido a una importante audición. Sin embargo, su vecino (Guallar) pared con pared es un creador de juegos que sólo encuentra la inspiración mediante un silencio sepulcral. Una comedia romántica en la que como siempre, dos personajes muy distintos terminarán por acercar posturas y enamorarse.

Todavía no sabemos el nombre definitivo que tendrá este largometraje español. Sin embargo, este no será el estreno de Aitana como actriz, ya que tiene pendiente el estreno de la serie La última, una producción romántica en la que coincidirá con su pareja actual, el actor Miguel Bernadeau (Élite) y que se estrenará en Disney +. Bernadeau es una auténtica estrella televisiva que está a punto de estrenar también 1899.

Aitana no es, ni mucho menos, la primera cantante que se pasa al mundo de la ficción. A nivel internacional Lady Gaga, Madonna o recientemente Camila Cabello con Cenicienta, han ido haciendo sus pinitos en la pantalla grande. Falta saber si la concursante de Operación Triunfo tendrá el derroche interpretativo suficiente para no caer en el fracaso de un mundo complicado. Otras como Rihanna o Taylor Swift no han tenido tanta suerte con sus propuestas cinéfilas.

Tras la pared estuvo protagonizada por Clovis Cornillac y Mélanie Bernier. Su versión española la dirigirá Patricia Font, directora del corto Café para llevar, ganador del Premio Goya Mejor Cortometraje de ficción.