El cáncer de mama desde otro ángulo: las series y películas que lo muestran

El cáncer de mama es el tumor más diagnosticado del mundo y este sábado 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Una enfermedad que cada vez cuenta con más casos de éxito por la detección temprana y los avances médicos y que sufren los pacientes, pero también las familias. Por eso una de las formas de conocer lo que puede suponer esta enfermedad puede ser ver películas o series que se sumergen en el cáncer de mama y sus consecuencias. Hemos elegido algunas de ellas que pueden ser una buena opción para conocer el cáncer de mamá: las películas Quédate a mi lado, Miss You Already, Five, Mi vida sin ti y La lista de los deseos, el documental Pink Ribbons, Inc y la serie Las últimas de la fila que se puede ver en Netflix. Seis formas diferentes de contar historias de mujeres que sufren esta enfermedad.

La serie Las de la última fila está protagonizada por cinco mujeres que son amigas desde el colegio y que todos los años sin excepción organizan una escapada de una semana juntas. Ese año todo ha cambiado porque a una de ellas le acaban de diagnosticar un cáncer y a la vuelta tendrá que empezar el tratamiento de quimioterapia. Las cinco deciden raparse el pelo, para que nadie pueda identificar a la que tiene cáncer. Una emotiva serie que se estrenó en Netflix en 2022 y en la que este viaje les cambiará la vida para siempre a todas.

Quédate a mi lado

Esta película clásica cuenta una historia en la que se refleja lo que supone esta enfermedad para una paciente y su familia. Una cinta dirigida por Chris Columbus que se estrenó en las salas de cine 1998 y que está protagonizada por las actrices Julia Roberts y Susan Sarandon. Cuenta la historia una joven fotógrafa que termina estableciendo una relación con la ex esposa enferma de su novio que está enfrentándose a un cáncer de mama. Una emotiva película con la que todos hemos soltado unas lagrimitas y en la que se refleja el sufrimiento de una mujer con esta enfermedad y las personas que la rodean.

Miss You Already

Otra de las películas que aborda el cáncer de mama puede ser Miss You Already. Esta cinta puede ser una buena opción para estos días. Se estrenó en 2015 y ha sido dirigida por Catherine Hardwicke y escrita por Morwenna Banks. Protagonizada por las actrices Toni Collette y Drew Barrymore cuenta la vida de dos mejores amigas que son inseparables desde su juventud. Su relación de amistad cambia cuando una de ellas se queda embarazada y a la otra se le han detectado un cáncer de mama. Una emotiva cinta en la que la amistad se convierte en el bote salvavidas de estas dos mujeres en un momento muy complicado de su vida.

Pink Ribbons, Inc

También os recomendamos este documental de 2011 de la National Film Board of Canada (NFB) sobre la campaña del lazo rosa dirigido por Léa Pool y producido por Ravida Din. Este documental está basada en el libro de 2006 Pink Ribbons, Inc: Breast Cancer and the Politics of Philanthropy de Samantha Kingy y se centra en cómo algunas empresas en Estados Unidos utilizan el marketing relacionado con las campañas contra el cáncer de mama se utilizan para aumentar las ventas y contribuyen solo con un pequeño porcentaje de los ingresos a la causa.

Five

Esta película de 2011 es una antología de cinco cortometrajes que exploran el impacto del cáncer de mama en la vida de las personas. Una original cinta que fue dirigida por Demi Moore, Alicia Keys y Jennifer Aniston y refleja la vida de cinco mujeres que se enfrentan al cáncer de mama y cómo afecta esta enfermedad a la vida de una familia.

La lista de los deseos

Otra inspiradora y positiva película de 2020 en la que se cuenta como Carmen y Ana dos amigas que tienen cáncer de mama y que se han conocido en las sesiones de quimioterapia, deciden hacer el viaje que le queda por hacer a Ana que ha pasado por tres cánceres de su lista de deseos. Una divertida y emotiva película protagonizada por las actrices María León, Victoria Abril y Silvia Alonso y que ha contado con actores como Paco Tous, Salva Reina o Juanma Lara.

Mi vida sin mí

Por último, otra de las películas que aborda el cáncer de mama desde otra perspectiva puede ser esta cinta dirigida por Isabel Coixet de 2003 que cuenta la vida de Ann una joven de 23 años que descubre que tiene un cáncer terminal y le dan una esperanza de tres meses de vida. Ann decide hacer una lista de las cosas que tiene que hacer antes de morir para no dejar solos a su marido y sus hijas. Una película protagonizada por los actores Sarah Polley, Deborah Harry, Scott Speedman, Amanda Plummer, Leonor Watling, María de Medeiros y Mark Ruffalo.