Los cambios de Netflix ya están aquí: nuevos precios y qué pasará con las cuentas compartidas

La pérdida de suscriptores de Netflix sufrida en 2022 ha marcado una dirección llena de curvas y baches en la que por el camino, el CEO Reed Hastings ha abandonado su puesto, la pérdida del liderazgo en España respecto a Amazon Prime y la inclusión de una oferta low cost con publicidad que no termina de funcionar. Una serie de discutibles decisiones a las que desde hoy se une una nueva y polémica compañera que quizás es, la más importante de todos los cambios de Netflix hasta la fecha: la eliminación de las cuentas compartidas.

Desde el principio de su llegada al mundo y su expansión por los cinco continentes, “la gran N roja” siempre describió el hecho de que sus suscriptores compartieran sus cuentas como un “acto de amor”. Sin embargo, el mundo de los negocios es mucho más parecido a ‘El arte de la guerra’ de Sun Tzu o ‘El príncipe’ de Maquiavelo. Ahora, las personas que vivan en hogares distintos podrán compartir la misma cuenta, pero tendrán que abonar un extra mensual a la ya muy elevada tarifa que los suscriptores españoles pagan por cada uno de los planes que ofrece el servicio de streaming.

Cómo funciona y cuánto habrá que pagar

Desde sus comunicados y redes sociales, los cambios de Netflix venideros llevan advirtiéndose durante varias semanas. La plataforma ya ha advertido a sus clientes que deben señalizar la ubicación principal de la cuenta antes de 21 de febrero. Esta decisión es crucial, porque a partir de esa respuesta, la empresa anulará el servicio cuando se utilice en otro hogar siempre y cuando claro, no pagues el extra. Una decisión que, desde la marca aseguran que tiene como objetivo poder “invertir en la creación de las grandes historias, contadas con series y películas de la máxima calidad”.

Por tanto, los miembros de una familia que vivan en distintos hogares ya no podrán compartir la cuenta al mismo precio que hasta ahora. Por lo que a cada uno de estos usuarios extra, le tocará abonar 5,99 euros adicionales a la tarifa, que se pagará desde la cuenta principal. Eso sí, estos perfiles añadidos tendrán su propia cuenta y contraseña particular. Pero, esto no termina aquí, sino que hay más restricciones dentro de estos cambios de Netflix. La tarifa estándar por ejemplo (12,99 euros), sólo permitirá un suscriptor adicional, mientras que la tarifa Premium (17,99 euros) incluirá la posibilidad de tener hasta dos núcleos familiares extra. Por supuesto, la oferta de 5,99 euros con publicidad no admitirá ni un solo añadido.

Estos “usuarios extra” podrán ver Netflix en cualquier pantalla que lo permita, pero por descontado, únicamente en un dispositivo a la vez. Lo que lleva a que el pago adicional, no permite que dos miembros de una familia añadida puedan ver distinto contenido al mismo tiempo. Tampoco será posible que sean un perfil infantil o que el otro hogar sea fuera de España.

Gestionar el acceso y los dispositivos

Los mandatarios de Netflix saben que las familias no siempre están en el mismo hogar y que, ya sea por una mudanza o una segunda residencia, el plan podría tener serias lagunas que perjudicase a sus usuarios. Por ello, la empresa californiana ha creado la herramienta “Gestionar el acceso y los dispositivos”, donde se podrá cerrar la sesión en aquellos dispositivos que no se estén utilizando, recomendándose por parte de la plataforma el recordar cerrar la aplicación en los dispositivos no habituales para que no le salte un aviso a la propia Netflix.