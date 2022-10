Bruce Willis niega haber vendido los derechos de su imagen digital

Ni 24 horas ha tardado Bruce Willis en desmentir la noticia que aseguraba la venta sobre los derechos de su imagen. Según esa información, el actor de Jungla de cristal habría cedido la explotación de su rostro para que en un futuro, a través de la tecnología deepfake. Este avance es el que ha permitido poder usar el rostro joven de Mark Hamill para The Mandalorian o las escenas flashback de Robert De Niro en El irlandés. De esta forma, las productoras se aseguran la posibilidad de poder recurrir a personajes míticos de algunas franquicias, incluso cuando estos ya no estén vivos, como es el caso del creador de Marvel, Stan Lee. La empresa que maneja los derechos de su imagen vendió hace algunos meses los mismos para su reproducción en el futuro, quién sabe si con cameos eternos en el UCM. Al saltar la supuesta venta de identidad digital de Willis en el día de ayer, hace escasas horas su representante lo ha desmentido por completo en unas declaraciones a The Hollywood Reporter.

“No tiene ninguna asociación ni acuerdo con esta empresa llamada Deepcake”, aseguraba el representante. Continuando con su explicación, también aclaró que la creación de la imagen digital del actor fue utilizada para campañas digitales que tuvieron lugar en 2021 y su futuro uso, dependería en exclusiva del permiso del propio intérprete.

La información desmentida procedía de una noticia de The Telegraph. El medio aseguraba que Bruces Willis había permitido que se crease un “gemelo digital” a través de la compañía Deepcake, acogiéndose al beneplácito de la estrella que definió la tecnología como una “experiencia muy nueva e interesante”.

A principios de 2022, la familia del protagonista de El sexto sentido anuncio que abandonaba la interpretación, después de que le diagnosticaran afasia. La condición dificulta las habilidades cognitivas, causando una gran dificultad para que estos enfermos puedan hablar y la capacidad para interpretar lo que los demás dicen. Una noticia que devastó a los cientos de fans que mantiene el actor, a pesar de que algunas de las últimas producciones en las que participó saliesen directamente a la vente en el mercado doméstico. Bruce Willis mantiene la filmografía de una leyenda y es que parece imposible desacreditar a alguien que ha participado en largometrajes como Pulp Fiction, El protegido, Looper o 12 monos.