‘Bambi’ también tendrá una versión terrorífica: Será una historia de venganza

Hace algunos meses, los fans de Disney observaron escandalizados cómo Winnie the Pooh se convertía en una historia de terror al más puro slasher en Winnie the Pooh: Blood and Honey. Esta vuelta de tuerca a los entrañables personajes creados por A.A. Milne fue posible gracias a que los derechos del material original pasaban a ser de dominio público, por lo que cualquiera podía crea su propia ficción sobre los tiernos Pooh, Piglet e Igor. Concretamente, el director Rhys Frake-Waterfield filmó una película basada en la venganza de los animales antropomórficos contra Christopher Robbin por crecer y abandonarlos. Ahora, otro libro que va a comenzar a dejar de ser de propiedad intelectual privada es Bambi, el clásico cuento de Felix Salten. Cómo no, el equipo detrás de la sangrienta transformación del oso amante de la miel, planea contar cómo el pequeño ciervo se convierte en una auténtica máquina de matar. Una especie de repetición del anterior trabajo en el que la inocencia transmitía con estos personajes inocentes contrasta con la brutalidad y cringe de las situaciones que plantea Frake-Waterfied.

La película se titulará Bambi: The Reckoning y además, estará parcialmente inspirada en El ritual, la cinta de Netflix del 2017. “La película será un recuento increíblemente oscuro de la historia de 1928 que todos conocemos y amamos”, contaba Frake-Waterfield. El director habló de que Bambi sería una máquina de matar que acecha en la naturaleza. No se reveló ni una fecha de estrena ni otros detalles de la trama, pero teniendo en cuenta cuantos jóvenes cinéfilos se han traumatizado con la icónica escena del disparo del cazador a la madre del joven protagonista. Quizás esta sea una forma bastante satisfactoria de que nosotros, también nos venguemos de aquella muerte que nos afectó tanto.

Winnie the Pooh: Blood and Honey se estrenará en los cines estadounidenses el próximo 15 de febrero en 2023. En España todavía no tiene distribución y, perfectamente podría pasar directamente a alguna plataforma de video bajo demanda. Frake-Waterfield explicó cómo se desarrollarían los personajes de del cuento de Milne: “Se enfurecen cuando lo ven, y todo el odio que han acumulado a lo largo de los años se desata y se vuelven locos. Definitivamente Pooh y Piglet no son solo dos personas con máscara. La historia pretende ser que han sufrido este ataque por estar un poco enfurecidos por lo que le sucedió a Christopher”, explicaba Waterfield.