Asesinatos y terror real: la serie de Netflix que ha cautivado al público

La mítica e intrigante serie Misterios sin resolver vuelve a Netflix con una nueva temporada en su nuevo formato sin narrador. En esta tercera entrega que está avalada por los creadores de Unsolved Mysteries originales, Cosgrove/Meurer Productions, así como 21 Laps Entertainment los productores de la conocida serie de misterio Stranger Things, Shawn Levy, volveremos a ver casos de desapariciones inexplicables, muertes sin resolver y fenómenos paranormales.

Misterios sin resolver es una mítica serie de televisión estadounidense creada por John Cosgrove y Terry Dunn Meurer y conducida por Robert Stack desde 1987 hasta 2002. También esta serie fue conducido por Virginia Madsen y Dennis Farina.

La primera de temporada de los nuevos episodios de la serie Misterios sin resolver se estrenó en Netflix en 2020 y la segunda temporada en 2021 y una de las novedades de este formato es que ninguno de los episodios cuenta con un narrador como ocurría en los originales. También en Prime video se puede ver la versión de la serie narrada por Robert Stack que fue la voz oficial de la historias desde 1987 hasta el 2002. El problema es que solo ofrece una temporada de tres episodios y si a los que les gusta esta serie seguro que se quedan con ganas de más misterios sin resolver.

Nuevos crímenes sin resolver

En esta tercera temporada se han estrenado nueve episodios entre octubre y noviembre. Los tres primeros que se estrenaron fueron Mystery at Mile Marker 45, Something in the Sky y Body in Bags que se pueden ver desde el 18 de octubre y los tres segundos Death in a Vegas Motel, Paranormal Rangers y What Happened to Josh? disponibles desde el 25 de octubre. Por último, el 1 de noviembre se estrenaron los episodios Body in the Bay, The Ghost in Apartment 14 y Abducted by a Parent.

En cada uno de los episodios se intenta desmenuzar un crimen sin resolver que puede ser una desaparición, una muerte o un fenómeno paranormal. Por ejemplo. el primer episodio Mystery at Mile Marker 45 cuenta el famoso misterio del kilómetro 45 en el que un tren atropelló a Tiffany Valiante, una joven deportista con un gran futuro a seis kilómetros de su casa. En el episodio se intentará descubrir si su muerte fue accidental, un suicidio o si la explicación es mucho más complicada.

En el episodio The Ghost in Apartment 14 una mujer se tiene que enfrentar a los sucesos paranormales que tienen lugar en su nuevo apartamento que podrían estar relacionados con el macabro asesinato de Marliz Spannhake en 1976. Una muerte y una desaparición que se intentan resolver en la tercera entrega de esta serie en Netflix.