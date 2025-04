Ana Rosa, sobre el reparto de ayudas por aranceles a Cataluña: «Nos están contando una bola»

Este miércoles 9 de abril Ana Rosa Quintana ha dedicado su famoso editorial al reparto de ayudas por los aranceles de Estados Unidos del Gobierno de Pedro Sánchez para las Comunidades Autónomas de España. La presentadora de El programa de Ana Rosa, tirando de su habitual sarcasmo, ha comenzado diciendo que: «Nerón gobierna el mundo. Donald Trump asegura que su plan arancelario es «hermoso», y sí como si fuera el emperador romano toca la lira con una sonrisa mientras observa cómo se quema la economía mundial con pérdidas de 10 billones de dólares». A continuación, Quintana se ha centrado en las reacciones de Pedro Sánchez ante esta guerra comercial: «El Gobierno supuestamente estaba negociando un pacto de Estado contra los aranceles con el partido que ganó las elecciones, pero hoy descubrimos que el pacto de Estado realmente lo estaban negociando con los de siempre, con Junts. El 25% de las ayudas para combatir los aranceles van a ir a Cataluña. Uno de cada cuatro euros».

Ana Rosa Quintana arrancaba su programa de este miércoles 9 de abril con el editorial de la presentadora, en el que opinaba sobre el reparto de ayudas por los aranceles de Estados Unidos del Gobierno de Pedro Sánchez para las Comunidades Autónomas de España.

«Buenos días. Nerón gobierna el mundo. Donald Trump asegura que su plan arancelario es «hermoso», y sí como si fuera el emperador romano toca la lira con una sonrisa mientras observa cómo se quema la economía mundial con pérdidas de 10 billones de dólares. A estas horas, las bolsas asiáticas arden en una pira de pérdidas. Ya lo dijo Reagan en el 87: ‘Los aranceles solo provocan el cierre de industrias y la pérdida de millones de empleos», comenzaba la presentadora.

Ana Rosa continuaba: «Ahora Musk reniega del Gobierno americano y poseído por el humor de José Mota dice que son más tontos que un saco de ladrillos. Aquí en España, el Gobierno supuestamente estaba negociando un pacto de Estado contra los aranceles con el partido que ganó las elecciones, pero hoy descubrimos que el pacto de Estado realmente lo estaban negociando con los de siempre, con Junts. El 25% de las ayudas para combatir los aranceles van a ir a Cataluña. Uno de cada cuatro euros».

Ana Rosa: «Este reparto de las ayudas no estaba en el decreto original, ha sido una exigencia de Junts»

«Desde Moncloa niegan que sea una cuota regional. ¿Entonces por qué sale un diputado de Junts sacando pecho con esta cuota para Cataluña? Hicieron lo mismo con la quita de la deuda y con el reparto de los menores no acompañados. 30 para Cataluña y 4.000 para el resto de España. ¿Tampoco era una cuota regional? ¿Por qué no trasladan ya de una vez Moncloa a Waterloo y nos ahorramos una pasta en viajes oficiales?», apuntaba la presentadora.

Ana Rosa finalizaba: «Ábalos podría hacerles precio para ir y venir en su furgoneta. Este reparto de las ayudas no estaba en el decreto original, ha sido una exigencia de Junts, por lo que nos están contando una bola. Para que luego diga la ministra de Sanidad que la política no es un parque de bolas, cuando este Gobierno está abonado a una tarifa plana de un parque temático de bolas. Tenemos el Marina Door de las bolas. Mientras, Sánchez va a Beijín contando el cuento chino de que busca la unidad de todos los partidos, cuando solo quiere los siete votos de Junts. Trump acaba de decir, orgulloso, hace una hora, y abro comillas: «Los países me están besando el culo para poder negociar». Esta misma frase la podría hacer suya Puigdemont».