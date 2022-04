Por fin, después de muchas especulaciones sobre el proyecto conocido como Cantebury Glass, ya se ha revelado el auténtico título de lo último de David O. Russell: Ámsterdam. Otra gran noticia que se ha presentado en la CinemaCon de Los Ángeles, después de que Disney nos advirtiese cuándo podríamos ver el tráiler de Avatar 2 o de mostrar las fechas del calendario superheroico de DC. Ámsterdam llega casi siete años después del último éxito de Russell, Joy, la cual supuso una nominación una nueva nominación al Oscar para Jennifer Lawrence en 2015. Como viene siendo habitual en las producciones del director, el reparto será un auténtico escándalo en cuanto a estrellas de primera línea se refiere.

Ámsterdam es con diferencia, el proyecto que el director más ha mantenido en secreto de su extensa filmografía. Pero si había un momento para revelar el título final por parte de la Century Fox, esa era la CinemaCon. Programada para llegar a los cines en noviembre de este año, los asistentes al evento pudieron ver varias imágenes y fragmentos de este drama que, según el comunicado de prensa se ha descrito como “una epopeya criminal romántica sobre tres amigos cercanos que se encuentran en el centro de una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos”.

Con un guion que firma el propio David O. Russell, el reparto lo conforman (agárrate al asiento): Christian Bale, Anya Taylor- Joy, Margot Robbie, Zoe Saldana, Timithy Olyphant, Robert De Niro, Rami Malek, Chris Rock, Michael Shannon, Mike Myers, Alessandro Nivola, John David Washington y Taylor Swift. Una firme candidata para los Oscar 2023, ceremonia que siempre suele pisar el realizador, triunfando con títulos como El lado bueno de las cosas, La gran estafa americana o The Figther.

Check out Christian Bale, John David Washington, and Margot Robbie in the first look at Amsterdam from writer and director David O. Russell. In theaters November 4. pic.twitter.com/oGfCJ33RCq

