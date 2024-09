Adiós a ver Netflix si tienes este iPhone: están sentenciados

El 20 septiembre es la fecha prevista para la llegada del iPhone 18 a España y son muchos los que están esperando ese esperado día para poder tenerlo en sus manos. El nuevo iPhone 16 y su nuevo sistema operativo, el iOS 16 marcan una nueva era para los usuarios de Apple. Pero si te encanta ver en tu móvil series o películas de Netflix, te vas a encontrar con problemas, ya que la plataforma de streaming dejará de incluir soporte a dispositivos con iOS 16 o inferior. Esto ya les ocurrió el pasado 31 de julio a los Apple TV de 3ª generación que fueron los primeros en enfrentarse a este problema. Algunos piensan que con esta estrategia de Apple sus usuarios se sienten obligados a actualizarse y se tienen que comprar un dispositivo nuevo para disfrutar de sus novedades y poder seguir viendo las series y películas de plataformas de streaming como Netflix.

Netflix ha informado de que quienes tengan mis dispositivos inferiores a dicho sistema operativo no van a poder disfrutar la última versión de la aplicación de la plataforma de streaming, según 9to5Mac. Tampoco van a poder ver la plataforma de streaming de hacerlo para los iPads más antiguos, a los cuales ya están comenzando a avisarles con notificaciones emergentes dentro de la plataforma. Por lo tanto, los que tienen una versión anterior a iOS 17, dejarán de recibir actualizaciones, así como parches de seguridad para corregir problemas u otros errores. Todo un problema para los que quieran disfrutar de los contenidos de Netflix.

¿A qué modelos de iPhone y dispositivos de Apple afecta?

Esta situación tiene como consecuencia que si el dispositivo que tenemos de Apple no se puede actualizar a esta versión, tendremos que comprarnos otro nuevo si queremos ver los contenidos de Netflix. Hay que señalar que todavía Netflix no ha cesado el soporte y la alerta mostrada se puede ignorar para seguir disfrutando de películas, series y juegos.

Al lanzar el 20 de septiembre el sistema operativo iOS 17, está claro que no queda mucho tiempo para que se suprima el servicio a los que no tengan actualizado el sistema operativo a iOS 17. Por ahora, los usuarios de Netflix que se queden estancados en iOS 16 pueden acceder a sus cuentas en la versión actual de su aplicación.

En cuanto cuáles son los modelos de iPhone en los no se podrá ver Netflix son los siguientes: iPhone X, iPhone 8 y iPhone 8 Plus. Los otros dispositivos de Apple en los que no se podrá ver son las tabletas iPad Pro y iPad 5 de primera generación. La solución evidentemente es o adquirir un nuevo dispositivo o conformarse con no poder ver los contenidos de Netflix con los que tenemos.

En cuanto a la alerta que reciben los usuarios de Netflix con un sistema anterior al iOS 17 es la siguiente: «¡Hemos actualizado la app de Netflix! Para usar la última versión, instala iOS 17 o posterior». Por lo tanto, ya la están recibiendo los usuarios de Netflix y ya es una realidad.

Las actualizaciones de Netflix

Todos estos dispositivos de Apple que hemos nombrado arriba no podrán recibir nuevas actualizaciones de la app de Netflix, lo que incluye parches importantes de seguridad y correcciones de errores. Hay que tener en cuenta que este tipo de parches son fundamentales, ya que aseguran el buen funcionamiento de la app y protegen a los usuarios de posibles vulnerabilidades.

Está claro que el avance de la tecnología y añadir nuevas opciones de uso a los nuevos modelos siempre tiene consecuencias para los usuarios, ya que la versión que deja de tener soporte del sistema operativo de Apple puede que no lo aguante. Pero en este caso los primeros perjudicados, por ahora, son los que tienen dispositivos de Apple con un sistema operativo inferior al iOs17.

En cuanto al nuevo sistema operativo el iOs18 iOS 18 es la decimoctava versión principal del sistema operativo iOS de Apple para iPhone.​​​​ Fue anunciado en la Apple Worldwide Developers Conference de 2024 y el sucesor directo de iOS 17. Este sistema operativo fue anunciado por Apple junto con el watchOS 11, el iPadOS 18 y el macOS Sequoia.

En cuanto a las novedades de esta nueva versión la principal es que la personalización se vuelve la protagonista al permitir editar el aspecto de la pantalla de inicio, el Centro de Control y la nueva y rediseñada app nativa Fotos. Además, tiene la opción de tener los iconos de las aplicaciones en modo claro, oscuro o automático. Este último modo cambia los iconos según el aspecto que se tenga establecido en el iPhone.

También se añade la posibilidad de elegir el color de los iconos con los que se puede hacer que coincidan con el fondo de pantalla, lo que proporciona un look unificado. Lo mismo aplica a los widgets, que también adoptarán el color que elijas.