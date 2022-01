Si te encantan las películas y series de época, te recordamos que HBO Max acaba de estrenar La Edad Dorada, una serie del creador de Downton Abbey, Julian Fellowes. Os vamos a 5 razones para que no os perdáis La edad dorada, otra serie de época a la altura de Los Bridgerton o Belgravia. Una serie que destaca por su interesante trama y también por la ambientación, su vestuario y la interpretación de los personajes.

1. Una serie de Julian Fellowes

Julian Fellowes es conocido por ser el creador de Downton Abbey, pero también es el responsable de películas Gosford Park, con la que obtuvo el Oscar a Mejor guion original o La reina Victoria, El turista o Laberinto de mentiras y series Belgravia (cuya primera temporada se puede ver en Movistar+) o Pompeya. Una garantía de calidad para esta producción.

2. Una época compleja

La serie se ambienta en los Estados Unidos en 1882 cuando la Guerra de Secesión ha terminado. El país está experimentando un gran crecimiento económico, demográfico e industrial en el que se crearon nuevos puestos de trabajo y aumento la inmigración. El Nueva York al que lleva Marian a finales del siglo XIX es una ciudad en pleno cambio y evolución.

3. Un retrato social

Otra de las razones para ver La Edad Dorada es que intenta reflejar cómo era la vida de los habitantes de la ciudad. Desde las familias tradicionalmente ricas como la de las tías de Marian a los nuevos ricos como sus vecinos los Russell que surgen gracias al ferrocarril y otras industrias y quieren entrar en la alta sociedad de la sociedad. Peggy Scott es una aspirante a escritora de color que acompaña a Marian en su viaje. Este personaje representa la segregación racial y el racismo al que estaban sometidas las personas negras en aquella época.

4. Un buen reparto en La edad dorada

La protagonista de la serie es la joven Marian Brook, a la que da vida Louisa Jacobson la hija menor de Meryl Streep para la que es su primer trabajo en televisión. La joven se muda tras la muerte de su padre en una zona rural de Pensilvania a Nueva York a casa de sus tías adineradas Agnes van Rhijn y Ada Brook. Estos dos entrañables personajes son interpretados por las actrices Christine Baranski (The Good Wife, The Good Fight) y Cynthia Nixon (Sexo en Nueva York, And Just Like That).

La protagonista de La Edad Dorada es acompañada en su aventura Peggy Scott (Denée Benton, UnREAL), una aspirante a escritora. Sus vecinos son una pareja ambiciosa y muy rica formada por una magnate del ferrocarril y su esposa George (Morgan Spector, Homeland) y Bertha Russell (Carrie Coon, The Leftovers, Fargo, The Sinner). Además, en el reparto están los actores Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel y Jack Gilpi. La actriz Audra McDonald, la compañera de Christine Baranski en The Good Fight hará una aparición eventual.

5. Nueve intensos episodios

Por último, os recordamos que la primera temporada de esta serie consta de nueve intensos episodios de más o menos una hora que van a ser estrenados todas las semanas en HBO Max hasta el 14 de marzo. Lo que todavía no sabemos es si se va a rodar una segunda temporada de La Edad Dorada.