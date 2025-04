Alejandro Mora confirma en Madrid en una tarde con toros complicados y sin trofeos

La lluvia dio tregua para poder celebrar una de las citas más tradicionales de la temporada venteña, la corrida del Domingo de Ramos. Fue protagonizada por la confirmación de Alejandro Mora con Antonio Ferrera como padrino y David de Miranda como testigo de la ceremonia. Lidiaron toros de la ganadería de Valdellán. Fue una tarde complicada, ya que ninguno tuvo grandes opciones ante los toros de la divisa leonesa.

Abrió la tarde Alejandro Mora ante un primer toro que fue ovacionado de salida al que recibió por verónicas. No lo tuvo nada fácil, pues el animal le faltaba humillación desde su salida. Antonio Ferrera fue quien ofició de padrino de confirmación, quien invitó a Juan Mora a participar en la ceremonia de su sobrino. Alejandro Mora lució una faena muy medida de principio a fin con interesantes cambios de mano por la diestra y un par de pases de pecho que dejaron muy buen sabor de boca en los tendidos. Fue una lástima el final de la faena, ya que empañó todo su esfuerzo con la mala ejecución de la espada. Escuchó tres avisos antes de poder lograr una buena estocada.

Antonio Ferrera continuó con un segundo toro de mejor presentación que el anterior al que saludó por verónicas de muy buen gusto, consiguiendo animar los tendidos. La diestra fue la protagonista de su faena dejando los mejores momentos que consiguieron calar en las gradas. Buscó siempre ligar cada pase y alargar cada embestida del animal, todo lo que pudo consiguiendo que fuera cada vez a más. Finalizó la faena con una serie al natural. Fue una pena, la mala suerte con la espada le impidió conseguir trofeo.

David de Miranda ante el tercer toro de la tarde, que salió herido de la parte trasera y tuvo que ser devuelto. Salió el sobrero de la ganadería de Los Maños con una gran embestida que aprovechó De Miranda recibiéndolo a verónica. En la muleta el toro fue perdiendo fuerza sin conseguir llegar a embestir, tras muchos esfuerzos De Miranda no tuvo más opciones que abreviar la faena. Tras un pinchazo logró una estocada un tanto desprendida.

Continuó Antonio Ferrera ante un cuarto toro con el que apenas tuvo opciones, ya que salió completamente descoordinado. Tras muchos esfuerzos fue imposible el lucimiento. Se intentó la devolución, pero no fue atendida por presidencia. Abrevió tras ver imposible la faena con una estocada caída.

David de Miranda continuó con el quinto toro de la tarde más serio que los anteriores al que recibió por medias verónicas. No se empleó en el caballo. Desarrolló su faena en la diestra donde dejó los mejores momentos de la tarde. Poco a poco el animal fue perdiendo fuerza y decidió abreviar con media estocada.

Puso punto final a su tarde de confirmación Alejandro Mora ante un sexto sin entrega que no le dio ninguna posibilidad de lucimiento. Fue imposible en el caballo y banderillas. El confirmante no cesó en esfuerzos buscando en todo momento cualquier ápice de lucimiento, pero fue imposible el animal nunca quiso romper en la muleta. Lo intentó por ambos pitones y no le quedó más opción que abreviar. No tuvo suerte con la espada una ocasión más y se fue de vacío.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas. Corrida del Domingo de Ramos. Toros de la ganadería de Valdellán.

Antonio Ferrera: palmas tras dos avisos y silencio.

David de Miranda: silencio y silencio tras dos avisos.

Alejandro Mora: pitos tras tres avisos y silencio.