La concursante recordó algunos aspectos traumáticos de su pasado en La curva de la vida

La curva de la vida es un espacio recurrente que ‘Gran Hermano DÚO’ utiliza cada martes para conocer un poco más sobre los concursantes del reality. Ya fue un éxito en el pasado ‘GH VIP 6’, y en esta primera edición del concurso de parejas, hemos vivido algunas confesiones muy revelaradoras, como la de Kiko Rivera y su adicción a las drogas.

Esta semana le tocó el turno a Sofía Suescun, quien desveló algunos aspectos traumáticos de su infancia. Según la navarra, su infancia no fue idílica, y con cinco años tuvo que ver cómo su madre era maltratado por su padre. “La imagen más dura que tengo en el cerebro es cuando tenía cinco años. Tuve que ver cómo mi madre iba arrastrada por el suelo y esta persona me llevó fuera de casa para que no viera lo que le pasaba a mi madre”, confesó Sofía mientras se rompía en directo.

La cosa no quedó ahí en La curva de la vida de Sofía en ‘Gran Hermano DÚO’, “mi madre estuvo a punto de morir y no sé lo que pasó en ese momento, pero gracias a Dios mi madre está hoy viva”, apuntó Sofía, que señaló que a raíz de esto se creo un vínculo muy especial entre ella y su madre, Maite Galdeano. Por si fuera poco, Sofía afirmó que tuvo que compartir una custodia compartida con el hombre que maltrató a su madre.

“Tengo una infancia distinta porque un juez me obligó a tener visitas con este señor despreciable los fines de semana y lo pasaba horroroso”, apuntó la concursante de ‘Gran Hermano DÚO’, que consiguió abrirse a todos los espectadores en directo.

Por último, Sofía, que se mostró más vulnerable que nunca, confesó que necesita ayuda profesional para entender la fama, y que ‘Gran Hermano’ es “su talón de Aquiles”.