Rosana cancela dos conciertos en Úbeda y Córdoba por no poder volver de Venezuela.

Rosana se vio obligada a aplazar dos conciertos que tenía previstos el pasado fin de semana en Andalucía debido a que le era imposible regresar de Venezuela por la lamentable situación en la que se encuentra el país. La artista, que siempre se ha mostrado dispuesta a luchar contra la desigualdad, no perdió la ocasión de actuar en plena calle para sus fans venezolanos.

Pero no lo hizo sola. Rosana cantó dos de sus temas más conocidos, ‘Pa ti no estoy’ y ‘Sin miedo’, en compañía de Juan Guaidó, el líder de la oposición en Venezuela. La cantante pidió ver al político y él le pidió a ella, después de que la gente los reconociese, que cantase. Ambos no dudaron en arrancarse y animar al pueblo venezolano.

Durante toda la semana pasada, Rosana ha mostrado su apoyo junto a Fabiana Rosales, la esposa de Guaidó, ante la ayuda humanitaria que ha llegado a país. En la publicación de Rosales incluso podemos escuchar de fondo a Rosana y su canción ‘Sin miedo’.

El próximo sábado 23 de marzo, Rosana tiene una cita en La Noche de CADENA 100, y es uno de las actuaciones más esperadas. ¿Podrá volver de Venezuela para cumplir con sus proyectos en España?