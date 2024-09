Prepárate para lo inesperado: la serie que marca la frontera entre la civilización y la barbarie

El mes de septiembre es también una buena época para bucear en las plataformas de streaming y encontrar tesoros escondidos. Esta semana os vamos a hablar de Taboo, una ambiciosa serie de la BBC de Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, y Tom y Chips Hardy que se estrenó en 2017 por HBO en España y que es una buena opción para los que les gustan las ficciones de suspense y misterio. La serie Taboo, que se puede ver ahora en Prime Video, está ambientada en 1814 y cuenta como James Delaney (Tom Hardy) regresa a Inglaterra después de doce años en África con 14 diamantes robados después de la muerte de su padre. En ese momento la guerra con Estados Unidos está terminando con la disputa por el estrecho clave de Nutca. Una intensa serie de solo una temporada y ocho intensos episodios que se puede ver en Prime Video y es perfecta para un maratón para las tardes de septiembre o los fines de semana.

La serie Taboo está basada en una historia escrita por Tom y Chips Hardy y nos intenta sumergir en el lado más oscuro del Londres del siglo XIX. Kristoffer Nyholm y Anders Engström han dirigido la serie y la excepcional música fue compuesta por Max Richter. Uno de sus puntos fuertes es la veraz reconstrucción del Londres de principios del XIX, en los tiempos previos a la era victoriana. En esta serie se pueden ver la pobreza y la suciedad de las casuchas alrededor del Támesis y los oscuros burdeles de esta ciudad en decadencia.

¿De qué trata la serie Taboo?

El protagonista de esta serie es el aventurero James Keziah Delaney, el cual había sido dado por muerto en el naufragio de un navío de la Compañía de las Indias Orientales, regresa a la capital británica justo en el momento en que su padre ha fallecido. Delaney se recibirá una herencia que le cambiará su vida: una pequeña porción de tierra en el nuevo mundo.

Según la sinopsis oficial: «Sin embargo, no todo es lo que parece, ya que Delaney se encuentra con numerosos enemigos que intentan hacerle la vida muy difícil en el Reino Unido. Centrado en construir un imperio naviero para rivalizar con la imperiosa Compañía de las Indias Orientales, el otro deseo de Delaney, buscar venganza por la muerte de su padre, significa que la conspiración, la traición y el derramamiento de sangre también están en juego. Mientras trabaja para lograrlo, Delaney también debe navegar por territorios cada vez más complejos para evitar su propia sentencia de muerte».

Este es el comienzo de esta original serie de aventuras que cuenta con una base histórica, pero que al mismo tiempo es un drama de misterio en el que la venganza se convierte en el centro de la trama de esta ficción. Una serie que se encuentra escondida en el catálogo de Prime Video, pero que es una buena opción para los que desean disfrutar de una buena ficción de acción y aventura.

El reparto de la serie Taboo en Prime Video

El actor Tom Hardy sorprendió a todos en su papel de como James Delaney, el valiente aventurero que regresa en 1814 a Inglaterra. Un actor conocido por todos por su papel de Eddie Brock en Venom (2018) y sus secuelas y por sus papeles en las ficciones The Revenant (2015) por la que obtuvo una nominación al Oscar, Warrior (2011), Legend (2015 y Dunkerque (2017).

También tienen un papel importante en esta serie los actores Leo Bill como Benjamin Wilton, Jessie Buckley como Lorna Bow y Oona Chaplin como Zilpha Geary. En el reparto también están los actores Mark Gatiss como Jorge IV del Reino Unido, Tom Hollander como George Cholmondeley, Stephen Graham como Atticus, Jefferson Hall como Thorne Geary, David Hayman como Brace, Edward Hogg como Michael Godfrey, Michael Kelly como el Dr. Edgar Dumbarton, Jonathan Pryce como Sir Stuart Strange, Jason Watkins como Solomon Coop, Nicholas Woodeson como Robert Thoyt. Y Franka Potente como Helga von Hinten, entre otros.

La serie Taboo se puede ver ahora en Prime Video y ha recibido críticas bastante positivas sobre todo al actor Tom Hardy por su interpretación del papel de James Delaney. En el agregador de críticas Rotten Tomates ha conseguido un 76% de opiniones positivas, por lo que está por encima de muchas otras. También algunos criticaron el retrato que se hace de la Compañía Británica de la India Oriental.

La serie Taboo es una buena opción para los amantes de las historias de aventuras ambientadas a principios del siglo XIX. También en la plataforma de streaming Prime Video se pueden ver otras series muy diferentes, pero que cuentan con un trasfondo histórico potente como Hunter, The Man in the High Castle, A League of Their Own, Mad Men, La maravillosa Sra. Maisel o El tiempo entre costuras, entre otras muchas.