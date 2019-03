Nazaret cantó flamenco y a Risto le gustó, pero dijo no para devolvérsela a su compañera del jurado

La nueva noche de talentos en ‘Got Talent‘ nos dejó alguna actuaciones sorprendentes y, como cada semana, un nuevo pique entre los miembros del jurado. Paz Padilla ha sustituido este año a Jorge Javier Vázquez en el jurado, y parece que está llevando el mismo camino que el presentador de Telecinco, y no es otro que intentar llevarle la contraria en muchas decisiones a Risto Mejide.

Anoche pudimos comprobar como el pique personal entre ambos casi deja fuera a una de las concursantes del programa que, a pesar de tener la admiración de los cuatro, se llevó el no de Risto por devolver la moneda a Paz Padilla. Y es que antes de la actuación de Nazaret, los dos habían tenido ya un encontronazo en otra actuación a causa de la oposición de Paz Padilla a que los concursantes canten en inglés. La presentadora dice no entenderlo y por eso no le gusta, y el publicista le contestó que “lo bueno de la música es que no necesita un idioma. Se transmite a través de la música y punto”.

Nazaret se subió encima del escenario para demostrar su raza cantando flamenco y consiguió los elogios de los cuatro miembros del jurado de ‘Got Talent’. Pero a Risto le había llegado muy adentro el comentario de Paz en la actuación anterior, así que le dio un no porque “como soy fan de pagar con la misma medicina las cosas que pasan en esta mesa, voy a lamentar que no hayáis cantado en inglés”, y por eso les otorgó un no.

Por suerte para Nazaret, Edurne, Paz y Eva dieron un sus tres votos positivos a Nazaret que estará en la siguiente fase de ‘Got Talent’.