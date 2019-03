‘Got Talent’: Una noche surrealista con Paz Padilla y Risto mostrando sus talentos

Los jueces demostrarán que ellos también quieren ser elegidos para la semifinal

Nueva semana de actuaciones en ‘Got Talent’ de Telecinco. Cada semana, el concurso de talentos reúne a un gran número de actuaciones, muy diferentes, que hacen disfrutar a los espectadores y a los miembros del jurado. Solo unos cuantos son capaces de convencer a Edurne, Paz Padilla, Eva Isanta y Risto Mejide, y pasar con la mejor nota el corte de esta primera ronda.

Esta semana, los espectadores serán testigos del programa más surrealista de la edición, donde los concursantes y los jueces serán protagonistas a partes iguales. A los cantantes, magos y grupos de baile, se unirán los miembros del jurado que no dudarán en formar parte del espectáculo intentando imitar algunas de las habilidades de los aspirantes de ‘Got Talent’.

La humorista Paz Padilla no dudará en subir al escenario y bailar como una concursante más. Lo mejor es que habrá una barra de ejercicios, y Paz Padilla no podrá evitar la tentación de usarla. Pero la presentadora de Telecinco no será la única en mostrar sus habilidades ocultas en el programa de hoy de ‘Got Talent’.

Risto Mejide será el otro miembro del jurado que mostrará sus dotes ocultos en la halterofilia. No dudará en subir a las tablas para levantar pesas, tal y como hará uno de los aspirantes de esta noche en ‘Got Talent’.