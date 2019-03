A la feminista Paula Vázquez se le cuela un tema machista en ‘Fama’: “Dime guarradas mientras te azoto el culo”

El programa ‘Fama, a Bailar’ (Movistar +), presentado por Paula Vázquez, incluyó el pasado 3 de marzo una actuación con música del rapero Tyga cuya letra incluye expresiones como “dime guarradas mientras te azoto el culo” o llama “zorras” a las mujeres, entre otras lindezas. Algo que choca con el reconocido feminismo del que hace gala su presentadora.

Parece que Paula y los productores del programa se dejan llevar por el ritmo de la música, pero no prestan atención a las letras. El tema de Tyga, junto con Niki Minaj, titulado ‘Dip’ formó parte de la actuación de dos concursantes de Fama: Davo y Pope. Lo curioso es que la presentadora, que siempre ha enarbolado la bandera feminista, no se quejara ante sus jefes por la letra de un tema que se puede considerar mucho más que machista.

Para empezar Tyga , uno de los mejores y más influyentes raperos del panorama comercial actual, se refiere continuamente a las mujeres como “zorra”: “Las zorras me aman… zorras como tú….“, algo bastante habitual, por cierto, en la cultura hip-hop estadounidense, donde las letras y los vídeos de artistas como el californiano están plagados de referencias explícitas al sexo, a las drogas, a las “zorras” y a todo lo que tenga que ver con el lujo desorbitado–Ferraris, Bentleys, Gucci, etc.-.

Sin duda, a Paula Vázquez una de las frases que más le debería haber chirriado del tema ‘Dip’ es cuando Tyga dice “dime cosas guarras mientras te doy azotes en el culo“. Así, tal cual. Esta referencia recuerda a un caso de machismo que la propia presentadora sufrió en sus carnes y que ha recordado en numerosas entrevistas. “Me he encontrado en situaciones en las que mi compañero de trabajo me ha dado un bofetón en el culo. ¿Tengo que aguantar que un tío me toque el culo? ¿Soy de uso y disfrute, para el uso y abuso?”, comentaba la presentadora gallega en una entrevista.

Pero sigamos desgranando algunos detalles de la letra de Tyga: “Voy a esparcir mi semilla por tu cara, como si machacara una calabaza“. Esta frase hace referencia explícita a que el rapero va a eyacular en la cara de la “zorra”. En otra estrofa, la traducción literal denota también sexo del duro: “Me la voy a follar toda la noche hasta que me corra y no salga nada“.

En Estados Unidos, este tipo de temas suelen ir acompañados, cuando se ofrecen en servicios de música en streaming como Spotify, con la palabra ‘Explicit’, aludiendo a que las letras están cargadas de lenguaje explícito. Incluso, muchos artistas deciden realizar versiones de sus propios temas donde se cambian palabras para que éstos puedan ser distribuidos en los circuitos comerciales que llegan a la mayor parte del público.

El propio Tyga ha estado siempre en el centro de la polémica por sus letras misóginas. En el año 2013, grupos de estudiantes feministas pidieron el boicot a su actuación en la Universidad de Harvard, por considerar que sus letras eran inapropiadas. Más recientemente, en el año 2017, el rapero intentó durante la presentación de un nuevo álbum rechazar las acusaciones de misoginia en sus letras. Curiosamente, el título de ese álbum no ayudaba: “Bitch, i’m the shit 2 [Zorra, soy la leche]”.

Feminista y podemita

Paula Vázquez siempre ha defendido el papel de la mujer, aunque su feminismo militante le haya jugado malas pasadas alguna vez. En el año 2017, la presentadora atacaba al diario Marca por una portada dedicada a un triunfo de la nadadora Mireia Belmonte. Vázquez desató una guerra en Twitter con el diario deportivo quejándose de que dedicara muchas más portadas a los hombres que a las mujeres. Ella misma compartió algunos ejemplo. Desde Marca, la contestación no se hizo esperar y le dieron un sonoro zasca a la gallega recordándole todas las portadas en las que Belmonte había sido protagonista principal.

La presentadora también ha intentado defender siempre la igualdad entre hombres y mujeres en el puesto de trabajo. Por ejemplo, en Antena 3. La conductora del reality ‘Fama, a bailar’ se refirió a la cadena de Atresmedia como “misógina”. “Cuando yo salgo de Antena 3, por ejemplo, me dicen que no hay programas de entretenimiento y luego ves que Manel Fuentes tiene tres y Arturo Valls tiene dos, ¿eso cómo se llama? Yo lo llamo misoginia. ¡Qué coincidencia que un hombre tenga tres programas y tú estés en casa!”, aseguraba indignada la gallega.

Paula Vázquez también se ha caracterizado en los últimos años por ser una fanática de Podemos. Hasta el punto de insultar a los votantes de este partido que se han metido en alguna ocasión con Irene Montero. y Pablo Iglesias. La presentadora de ‘Fama’ metió baza cuando el partido debatió internamente si sus dos líderes debían continuar después de que OKDIARIO desvelara que se habían comprado un casoplón de 600.000 euros en la sierra, algo bastante incongruente con los postulados del partido. Pues para Paula, estaba totalmente justificado que siguieran al frente de la formación morada, y así lo hizo saber en las redes sociales.