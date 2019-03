Emilio llega a ‘First Dates’ y se encuentra con una vieja amistad de hace 25 años

Arturo y Emilio fueron amigos hace años, hoy en 'First Dates' han recordado que no quieren seguir siendo amigos

El restaurante del amor de ‘First Dates’ nos regala sorpresas todas las semanas y esta noche no ha sido una excepción. Varias de las parejas invitadas han tenido alguna que otra sorpresa en su cita de hoy, que han endulzado su paso por el programa. Aunque para otros, más que endulzar, ha amargado su cena.

Primero hemos conocido a María, una joven de Toledo que ha encontrado en Adrián su media naranja perfecta, muy diferente a su ex. Y es que nada más llegar, María, ha descubierto que su ex estaba en la mesa de al lado cenando con su nueva novia. Pero lejos de sentirse celosa, el ver a su ex ha dado a María más razones para conocer a Adrián en ‘First Dates’, y al final, el interés, le ha llevado a una segunda cita.

Después hemos visto llegar a Emilio, un gerocultor que le ha llegado la crisis de los 40, “quiero sentar la cabeza” comentaba en su entrevista. Pero nada más ver a su cita, Emilio supo que no sería su noche. Apareció Arturo, un peluquero al que ya conocía y con el que tuvo una amistad hacía 25 años. Según Emilio, tener algo con Arturo no sería factible, porque a veces llega a ser cargante.

Se pusieron al día con su cita de ‘First Dates’, pero de amor poco. “Yo con este no quiero tener nada” explicaba Emilio a las camareras gemelas del programa. Efectivamente ninguno de los dos quería repetir experiencia, quizás porque descubrieron que 25 años eran pocos para volver a encontrarse.