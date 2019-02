Doble expulsión en ‘Maestros de la costura’, con la visita de Boris Izaguirre

Dos concursantes abandonarán los talleres del programa en la noche de hoy

Intenso programa el que nos espera esta noche en ‘Maestros de la costura’. La semana pasada los jueces decidieron no expulsar a nadie de los talleres del programa, y eso llenó de euforia a los concursantes de esta segunda edición. Pero lo que no pensaron en su momento es que el reality se rige por unos tiempos, y al no tener expulsado la semana anterior, en esta jornada, los concursantes verán como dos de sus compañeros abandonarán talleres.

El programa estará marcado por la visita de Boris Izaguirre a la prueba final, donde tendrán que confeccionar una prenda masculina, a partir de vestidos femeninos, con 90 minutos de tiempo. El escritor seguirá muy de cerca el trabajo de uno de los jueces del programa, Alejandro Palomo, que se meterá en talleres para participar en esta última prueba.

Antes, los aspirantes vivirán otra expulsión en la primera prueba del programa. Los aprendices de ‘Maestros de la costura’ deberán elaborar un vestido de flamenca. El peor de la prueba deberá abandonar el programa para siempre. Después, visitarán, en la prueba de exteriores, visitarán el taller de Extreme Collection, una firma de alta calidad y de producción española.

Jorge García, dueño de la firma, y dos de sus costureros, revelarán las claves de su trabajo para que puedan reproducir una chaqueta de mujer estilo militar, una de las señas de identidad de la marca.