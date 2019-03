Antonio llama “Jafar” a María Jesús, y consigue aislarla en ‘Gran Hermano DÚO’

El colaborador de Telecinco se siente fuerte dentro de la casa al no estar nominado una semana más

Las hostilidades hacia María Jesús Ruiz siguen presentes en la casa de ‘Gran Hermano DÚO’. Desde que el pasado jueves, María Jesús diera a entender que Antonio Tejado podría tener comportamientos machistas, y nominar a ciertas personas de la casa, los concursantes, en su mayoría, se han posicionado a favor de Antonio Tejado, que cada vez se siente más fuerte dentro de la casa, al no estar nominado una semana más y ver como su ex, Candela, no entró repescada.

Tejado ha conseguido que gran parte de los habitantes de la casa se pongan en contra de la modelo, que cada vez se siente más aislada, salvo por la compañía de Juan Miguel. El punto más bochornoso de los ataques de Tejado esta semana, llegó cuando comenzó a apodar a María Jesús, “Jafar”, nombre del malo de la película de Disney, “Aladdin”.

Sin cortarse un pelo y apoyado por Kiko Rivera y Alejandro Albalá, Antonio Tejado no dejó de repetir “Jafar” delante de María Jesús mientras la mirada entre risas. La modelo quedó hundida tras escuchar estos insultos por parte de Tejado, y ver como la mayor parte de la casa le sigue el juego en ‘Gran Hermano DÚO’.

“No sabes lo que es convivir con un grupo de gente que te hacen sentir sola” comentó la modelo, “nunca me había sentido tan despreciada. Antonio no puede ser más malo. Se burla de mí”, añadió finalmente. María Jesús solo siente el apoyo de Juan Miguel, y cree que eso le perjudicará al concursante.

El próximo martes veremos algunas de estas imágenes junto a los concursantes y Antonio Tejado volverá a ser protagonista del programa.