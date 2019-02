Kiko Rivera, Raquel y María Jesús, los nominados de la semana en ‘GH DÚO’

Ylenia decide no usar el intercambio en 'GH DÚO'

Es la primera vez que los chicos nominan de forma individual en ‘GH DÚO‘. El programa ha decidido separar a las parejas y que todos compitan de forma individual. El concurso en parejas estaba llegando a su final y es por eso por lo que se han separado.

La primera nominación ha traído polémica ya que incluso hemos visto nominar de expareja a expareja. Además, el hecho de tener que dar dos puntos, y no solo uno o tres, también ha desconcertado a algunos de los concursantes como, por ejemplo, a Ylenia.

Finalmente, Kiko Rivera, Raquel y María Jesús son los nominados de la semana en ‘GH DÚO’. Ylenia ha decidido no usar el poder del intercambio ya que no sabría exactamente qué hacer. Al no estar nominada Carolina Sobe, menos posibilidades tenía. Lástima que uno de ellos no disfrute de la repesca por estar justo en la salida del programa.